Apple rinnova l’interfaccia di Mail su iCloud

In contemporanea con la WWDC21, Apple sta rivedendo l’interfaccia del client di posta Mail online su iCloud, che è disponibile su www.icloud.com. La nuova interfaccia è visibile collegandosi al sito beta.icloud.com, abbandona un design obsoleto adeguandosi in modo più coerente con i recenti sistemi operativi del produttore, riprendendo vari elementi grafici di macOS Big Sur, in particolare le icone.

Rinfrescata dell’interfaccia a parte, la web mail di iCloud offre le stesse funzioni del suo predecessore… unica eccezione le regole che permettono all’utente di automatizzare l’organizzazione della propria casella di posta. Le nuove funzionalità sono in beta e messaggi vari e impostazioni sono al momento mostrati solo in inglese.

PrimaCome sempre da www.icloud.com è possibile richiamare la Mail, Contatti, Calendari, Foto, iCloud Drive, Note, Promemoria, Pages, Numbers, Keynote; queste ultime applicazioni online meriterebbero maggiore attenzione… speriamo nella versione definitva del servizio.

