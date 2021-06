Windows 11, Microsoft scherza con il suono di avvio

Microsoft mette ancora sotto i riflettori il prossimo Windows 11, anche se questa volta lo fa con un video scherzoso, della durata di 11 minuti, per l’appunto, in cui fa ascoltare i suoni di avvio delle precedenti versioni del sistema operativo. Il video, che nell’intento di Microsoft vuol fare rilassare gli utenti, rallenta i suoni di avvio del 4.000 per cento.

Ovviamente, il tutto è un modo scherzoso per attirare l’attenzione su Windows 11:

Hai problemi a rilassarti perché sei troppo eccitato per l’evento Microsoft del 24 giugno?. Fai un lento viaggio nella memoria con i suoni di avvio di Windows 95, XP e 7, rallentati a una velocità meditativa ridotta del 4.000 per cento

L’evento di presentazione di Windows 11 prenderà il via il prossimo 24 giungo, alle ore 17:00 italiana. Non ci sono ulteriori dettagli, ma alla fine del video il classico logo Windows lascia spazio a raggi solari che vengono proiettati a forma di “11”.

Ci si aspetta che Microsoft annunci una nuova versione di Windows con modifiche significative all’interfaccia utente. Il colosso di Redmond ha lavorato su un sistema noto con il nome in codice “Sun Valley”, che la società ha definito un «Ampio ringiovanimento visivo di Windows». Ci saranno molti altri cambiamenti, inclusi alcuni significativi a Windows Store.

Solo il 24 giugno si scoprirà se Microsoft è pronta a presentare Windows 11, o semplicemente Windows Sun Valley. Ovviamente, vi daremo pronta comunicazione di tutte le novità, non appena saranno svelate.

Negli scorsi giorni Microsoft ha introdotto la possibilità di dettare le email grazie a Cortana in Outlook per iPhone, oltre alla possibilità di effettuare ricerche e fissare impegni e appuntamenti. Sempre ne i primi giorni di giugno Apple, Google e Mozilla hanno siglato un accordo per creare estensioni web universali.

