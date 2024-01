Honor Magic V2, lo smartphone pieghevole sottile arriva in Europa

HONOR ha annunciato la disponibilità in Europa di HONOR Magic V2, indicato come “lo smartphone pieghevole più sottile al mondo”

Questo smartphone vanta batteria sottile e sistema di raffreddamento. Il peso è di 231 grammi e lo spessore di 9,9 mm quando chiuso. La batteria di nuova generazione Silicon-Carbon-Dual-Battery vanta uno spessore medio di 2,72 mm, e capacità di 5.000 mAh in un corpo sottile e leggero.

La cerniera è in lega di titanio, realizzata grazie alla tecnologia di stampa 3D, indicata come una novità assoluta per i dispositivi pieghevoli; la sua durata è certificata da SGS per superare le 400.000 pieghe, promettendo affidabilità per un decennio di utilizzo quotidiano.

HONOR Magic V2 è dotato di una tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale da 50MP (f/1.9), una fotocamera ultra-wide da 50MP (f/2.0) e un teleobiettivo da 20MP (f/2.4). La configurazione della doppia fotocamera frontale presenta due fotocamere da 16MP (f/2.2).

Una funzionalità denomimata “Dual Tasking Efficiency”, abilitata da uno schermo diviso verticalmente, trasforma il multitasking in un’attività facile da gestire, consentendo di destreggiarsi contemporaneamente tra più applicazioni.

Il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR (disponibile nel colore Porsche Agate Grey.) vanta un design ispirato agli sport motoristici. La parte posteriore dello smartphone pieghevole ricorda il cofano di una Porsche 911. Questo dispositivo pesa 234 g e lo spessore è sempre di 9,9 mm.

HONOR Magic V2 è disponibile sul sito del produttore e da febbraio sarà disponibile in diverse catene retail; il prezzo di listino è di 1.999,90 € che con lo sconto di 300 € applicato in questo momento arriva a 1.699,90 €. Lo smartphone sarà inoltre venduto in bundle con un caricabatterie da 66w, una cover e una assicurazione di protezione aggiuntiva per lo schermo per i primi 6 mesi, il tutto assieme alle HONOR Earbuds 3 Pro o HONOR Watch 4.