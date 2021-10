Apple Watch 7, i listini svelano le configurazioni di lancio

Gli appassionati di Apple Watch possono sempre scegliere dimensioni e colori della cassa e l’abbinamento preferito con i numerosi bracciali e cinturini proposti da Cupertino, in ogni caso Apple propone sempre configurazioni scelte accuratamente: i primi listini già online di Amazon offrono in anteprima le configurazioni di Apple Watch Serie 7 prima ancora che inizino i preordini, venerdì 8 ottobre alle ore 14 in Italia.

Nella pagina Amazon dedicata ad Apple Watch 7 modello con GPS le configurazioni disponibili partono con i modelli con cassa in alluminio verde abbinato al cinturino Sport color trifoglio, sia da 41mm che da 45mm.

Per chi invece preferisce la cassa in alluminio azzurro l’abbinamento proposto è con cinturino Sport color blu abisso, mentre il modello sempre in alluminio (product)RED è abbinato al cinturino Sport (product)RED. Si prosegue con i modelli in alluminio color galassia in abbinamento al cinturino Sport nello stesso colore, così come la combinazione in tinta mezzanotte per cassa e cinturino.

Le configurazioni possibili diventano ancora più numerose per Apple Watch 7 nella versione più costosa con GPS + Cellular proposto anche in altri materiali e colori. Oltre agli abbinamenti elencati sopra qui troviamo infatti le versioni con cassa in acciaio inossidabile color oro abbinato al cinturino Sport ciliegia scuro oppure con bracciale Loop in maglia milanese color oro.

I modelli in acciaio inossidabile color argento sono proposti con cinturino Sport color galassia o Loop in maglia milanese in tinta argento. Seguono gli abbinamenti in tinta mezzanotte e poi anche quelli in color grafite.

Le due pagine di listini Amazon, da questo collegamento per Apple Watch 7 GPS e invece da quest’altra pagina per Apple Watch 7 con GPS + Cellular sono online e anticipano le configurazioni proposte al lancio, probabilmente con abbinamenti che Apple propone per tutti i suoi rivenditori.

Naturalmente le singole pagine prodotto non risultano ancora disponibili, ma lo saranno entro venerdì 8 ottobre non appena la multinazionale di Cupertino darà il via ai preordini. Le consegne e la disponibilità nei negozi iniziano da venerdì 15 ottobre.

Nelle scorse ore sono apparse in rete le prime foto dal vivo di Apple Watch 7. Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.