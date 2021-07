Huawei Band 6, smartband con schermo XXL in offerta quasi a metà prezzo

Se volete mettervi al polso un ottimo smartband che sia al contempo anche più facile da controllare grazie alle generose dimensioni dello schermo, acquistate Huawei Band 6 adesso visto che, grazie ad un’offerta lampo, si compra con uno sconto pari al 46%.

Questo bracciale intelligente monta uno schermo molto più grande rispetto agli altri: in confronto con quello del suo predecessore è il 148% più grande. Dalla forma rettangolare, nello specifico presenta un pannello AMOLED con diagonale da 1,47 pollici che ha una risoluzione pari a 194 x 368 pixel a 282 PPI.

L’altro punto di forza è l’autonomia: secondo i test di laboratorio, la batteria promette fino a due settimane di funzionamento “normale” con una sola carica. Per “normale” l’azienda intende che, giornalmente, lo schermo venga risvegliato circa 200 volte, vi si leggano 50 SMS e si controllino 60 telefonate e 3 sveglie, con un accesso settimanale per gli allenamenti di una durata di circa 30 minuti. Scrivono anche che la batteria dura invece 10 giorni se usato in maniera intensa, intendendo così il monitoraggio della frequenza cardiaca attivo 24 ore su 24 insieme a 500 accensioni giornaliere dello schermo, oltre alla lettura di 50 SMS e la gestione di 6 chiamate e 3 sveglie nell’arco della giornata, oltre al tracciamento di 60 minuti di allenamento settimanali.

Quanto detto ci porta a parlare delle sue funzioni, tra cui spicca appunto il monitoraggio costante della frequenza cardiaca e della quantità di ossigeno nel sangue, potendo così tenere praticamente sotto controllo parte delle funzioni vitali del cuore e dei polmoni. Può monitorare anche il riposo di notte e il livello di stress durante il giorno: per le donne c’è anche una piattaforma per la registrazione e il monitoraggio dei cicli mestruali. Per quanto riguarda le attività invece è in grado di tenere traccia di 96 allenamenti sportivi diversi.

Grazie a Huawei Band 6 è possibile rifiutare le telefonate in entrata sullo smartphone direttamente dal polso, oltre a leggere tutte le notifiche e gli SMS ricevuti, purché i due dispositivi siano collegati tra loro tramite Bluetooth (usa il chip con tecnologia 5.0, quindi con una forte stabilità del segnale entro i 10 metri di distanza tra i due). E’ resistente all’acqua (fino a 5 atm) e presenta un cinturino in silicone disponibile in tre diverse colorazioni, anche se il modello in offerta è soltanto quello con cinturino di colore nero. Senza cinturino, la cassa pesa 18 grammi.

Se volete comprarlo, tenete a mente che per funzionare con uno smartphone c’è bisogno che sia installata la versione 6 di Android oppure, in caso di iPhone, almeno iOS in versione 9. Il prezzo, come detto, al momento è particolarmente interessante perché invece di 91,26 euro, grazie all’offerta lampo attualmente in corso, si può comprare in sconto del 46%: in pratica lo pagate 49,07 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.