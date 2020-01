Huawei Honor Band 5 blu e rosa: il regalo perfetto per San Valentino per lui e per lei a 29 €

Se siete alla ricerca di un regalo di San Valentino hi-tech utile ma non troppo impegnativo, la soluzione potrebbe essere la Huawei Honor Band 5, venduta nei due colori blu e rosa, dunque ideale sia come regalo per lui che come regalo per lei.

Il dispositivo ormai è ben conosciuto: si tratta forse della migliore alternativa dalla nota Mi Band 4, dotata di caratteristiche praticamente equivalenti. Uno schermo AMOLED da 0.95, resistenza e impermeabilità fino a 5ATM (a prova di immersione), possibilità di tracciare le attività sportive, dalla semplice camminata ad altre attività più articolate, e di tracciare anche il sonno durante la notte.

Non mancano poi le funzionalità legate al cardiofrequenzimetro, le notifiche dirette, un’applicazione dedicata per la gestione delle funzionalità ed una durata della batteria che permette di arrivare fino a circa 14 giorni di utilizzo prima di dover collegare nuovamente la Huawei Honor Band 5 ad una presa di corrente.

Il prezzo è certamente uno dei punti di forza di questa Huawei Honor Band 5: costa solo 29 euro circa, incluse le spese di spedizione dall’Italia, che assicurano una consegna rapida, in tempo appunto per poter preparare la smart band come ideale regalo di San Valentino.

A questo proposito sono disponibili due colori:

Click qui per acquistare la Huawei Honor Band 5 in colore blu

Click qui per acquistare la Huawei Honor Band 5 in colore rosa