5 ragioni per cui Huawei Honor Band 5 è meglio di Xiaomi Mi Band 4

Come noto Honor Band 5 è il concorrente diretto di Huawei alla popolare Mi Band 4 di Xiaomi: i due dispostivi si contendono il mercato a suon di specifiche di ultima generazione, stile, design e naturalmente il prezzo super conveniente.

Le Honor Band di Huawei si sono imposte nel tempo come una delle più interessanti alternative alla concorrente e da tempo si contendono il mercato delle smartband entry level che puntano il tutto per tutto il rapporto qualità prezzo.

Benchè forse meno popolare del rivale, la smart band di Huawei ha nella sua faretra alcune frecce che potrebbero risultare vincenti per chi è indeciso sul suo acquisto. Vediamo nel dettaglio quali.

Design

Sì, è vero si tratta di una questione soggettiva, ma il design di Honor Band 5 ha riscosso globalmente maggior successo, grazie ad un display rettangolare smussato un po’ meno ingombrante ed il cinturino zigrinato.

Il design di Honor Band 5 ricorda un po’ di più quello di smartband premium, come ad esempio il Fitbit Alta.

Watch Face

Il dispositivo di Huawei è più “dotato” dal punto di vista delle watch face: include già 8 temi precariati fra cui scegliere e ne offre altri 100 disponibili per il download; Mi Band 4 invece si ferma a 4 temi pre-caricati e da scaricare.

Chi desidera la massima scelta dal punto di vista dell’interfaccia dovrebbe trovare maggiore soddisfazione con Honor Band 5.

Monitoraggio del sonno con TruSleep2.0

Honor Band 5 sfrutta la tecnologia di monitoraggio del sonno TruSleep2.0 proprietaria di Huawei, considerata affidabile e anche in grado di dare buoni consigli sulla qualità del proprio sonno, segnalando eventuali problematiche notturne e come risolverle.

Se il tracciamento del sonno è una priorità, la scelta sembra univoca.

Scattare con la fotocamera da remoto

Con il dispositivo di Huawei è possibile anche scattare attivare la fotocamera del cellulare e scattare una foto direttamente dall’interfaccia della smart band, un vantaggio interessante per scattare selfie oppure per riprendere foto in maniera più discreta.

Questa funzionalità è però disponibile solo attraverso smartphone equipaggiati con l’interfaccia EMUI 8.1 o versioni successive.

Prezzo

Un prezzo inferiore a quello cui è venduta solitamente la rivale.

