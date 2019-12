I Gimbal stabilizzatori Zhiyun WEEBILL-S e Smooth Q2 sono in offerta last minute per Natale

I due prodotti più emblematici di Zhiyun, ovvero il gimbal SMOOTH-Q2 ed il WEEBILL-S, sono in super-offerta su Amazon: per poche ore, salvo esaurimento scorte, trovate in promozione due degli accessori più desiderati e utilizzati da fotografi, videomakers e cineasti.

Lo SMOOTH-Q2

Inizialmente lanciato attraverso una campagna Kickstarter, lo SMOOTH-Q2 è un gimbal capace di trasformare un normale smartphone in una fotocamera professionale in pochi secondi.

Grazie alle sue caratteristiche infatti è più di un semplice stabilizzatore. Compatto e resistente, offre 17 ore di durata della batteria e dispone di una porta micro USB come caricabatterie per lo smartphone.

SMOOTH-Q2 è compatibile con i sistemi operativi iOS e Android per consentire di scattare foto o video su qualsiasi smartphone: proprio come i videomakers professionisti, è possibile creare contenuti timelapse, utilizzare l’effetto Vertigo o addirittura creare un panorama.

Al momento come dicevamo è scontato su Amazon a soli 139 euro.

Il WEEBILL-S

Il WEEBILL-S è dotato di un motore di coppia tre volte più potente e con una reattività due volte superiore. Funziona con macchine fotografiche dotate di obiettivi, comprese le A7III+FE 24-70mm F2.8 o Canon 5D4+EF 24-70mm F2.8 di Sony.

La “modalità sling” di WEEBILL-S consente di alternare facilmente un angolo di immersione basso ad uno alto utilizzando il kit di installazione rapida TransMount. L’algoritmo dell’8° Instune permette invece allo stabilizzatore di riconoscere automaticamente il peso della fotocamera e selezionare la potenza del motore più adatta per una ripresa accurata.

Con l’offerta attualmente attiva su Amazon lo pagate 339 euro.