I giochi di Apple Arcade Grindstone e Patterned diventano romantici per San Valentino

Arrivano due aggiornamenti romantici per San Valentino per due titoli molto popolari su Apple Arcade. Si tratta delle app “Grindstone” di Capybara Games e “Patterned” di Borederleap.

Il puzzle game di battaglie a colpi di spada “Grindstone” offre ora due nuovi ‘romantici’ strumenti per aiutare i giocatori ad affrontare i livelli più difficili. Il primo è lo stravagante vestito “Cupid Cosplay” che attiva un nuovo comportamento: quando una creature nemica indossa il vestito, si indebolisce anziché rimanere aggressivo, rendendo il gioco un po’ meno pericoloso.

Quando un’altra creatura nemica si innamora, salta tra le braccia dell’altra ed esplode in un morbido abbraccio. La seconda novità romantica è la “Freccia del Cuore”, che ha due funzioni: elimina una creatura nemica e lascia al suo posto un pieno di salute “al cuore”. Entrambi gli oggetti sono disponibili per tutti i giocatori.

È sufficiente visitare la locanda per creare ed equipaggiarsi con questi oggetti. Infine, a partire da San Valentino, sarà possibile effettuare dei salvataggi intermedi che permettono ai giocatori di abbandonare in qualsiasi momento il gioco e di riprenderlo esattamente da dove avevano abbandonato, senza mai perdere nessuna delle epiche sequenze con le creature nemiche. Un’altra novità dell’ultimo aggiornamento è un ‘regolatore di ferocia’ che permette ai giocatori di stemperare i momenti più cupi del gioco.

Anche “Patterned” di Borederleap offre nuovi contenuti a tema San Valentino: modelli primaverili, puzzle nascosti, nuove funzioni di accessibilità, nuove opzioni nell’ordine del menu e nuovi risultati. Molti dei rompicapi nascosti presentano il lavoro di un nuovo artista, Helen Ahpornsiri. L’artista è specializzata in bellissime e meticolose composizioni botaniche artigianali, come “Pteridomania”, realizzato con vere felci pressate. Con questo aggiornamento, il giocatore avrà a disposizione più di 250 modelli.

