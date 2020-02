Proiettore di luci a forma di UFO per la camera dei bimbi a soli 19,99 euro spedito

Se volete dare un tocco di allegria alla camera dei vostri bambini, fatelo con il proiettore a forma di UFO attualmente in offerta con un codice a meno della metà del prezzo di listino.

Per soli 19,99 euro (spedizione inclusa) anziché 40 potete infatti comprare questo piccolo ma efficace proiettore di luci capace di adornare le pareti e il soffitto di una stanza di piccole-medie dimensioni in un click.

Grazie a sei diverse cartucce intercambiabili è possibile scegliere il tema con cui abbellire la stanza scegliendo tra cieli stellati, universi, mondi marini, unicorni oppure figure a tema natalizio o in occasione di un compleanno, risultando perciò particolarmente funzionale anche durante le feste.

La proiezione delle immagini avviene attraverso la cabina di pilotaggio del veivolo ed è a trecentosessanta gradi. La particolare forma che richiama quello del celebre Oggetto Volante Non Identificato è inoltre particolarmente indicata per far sì che la sua funzione di proiettore venga camuffata in un simpatico oggetto da decoro.

Tra le altre funzionalità uniche di questo dispositivo c’è quella di altoparlante Bluetooth, grazie al quale è di fatto possibile amplificare la musica (o perché no, anche la ninna nanna registrata) da sorgenti wireless oppure via cavo tramite connessione jack audio da 3.5 mm o ancora sfruttando il lettore di schede microSD incorporato.

Per quanto riguarda la proiezione è infine possibile scegliere tra nove diverse colorazioni, tre intensità luminose e due diversi effetti di illuminazione, con l’ulteriore possibilità di attivare lo spegnimento automatico dopo una o due ore di attività per ridurre i consumi energetici e migliorare il riposo nelle ore notturne.

Se siete interessati all’acquisto, questo simpatico proiettore costa 40 euro ma potete pagarlo soltanto 19,99 euro spedizione compresa inserendo il codice BB3Z38XQ nel carrello prima dell’acquisto.