Non solo tech: i migliori accessori per la cucina fino al Cyber Monday di Amazon

Tra le offerte del Black Friday di Amazon si trova di tutto e per tutti, ecco perché è una delle giornate più attese dell’anno. Da qualche edizione ormai le promozioni non si concentrano più in un solo giorno ma c’è una vera e propria settimana di sconti durante la quale decine di migliaia di prodotti di ogni genere vengono proposti in sconto.

Mentre la nostra redazione propone principalmente prodotti di elettronica che potrebbero essere maggiormente correlati agli argomenti che trattiamo, in queste giornate cerchiamo anche di dare suggerimnti anche altri interessi di chi passa abitualmente tra queste pagine.

Un’occasione per fare acquisti al risparmio è quella che segnaliamo attraverso questo articolo dove abbiamo raccolto tutti i migliori prodotti in promozione in questi giorni che riguardano l’ambiente della cucina. Sono prodotti che molti dei componenti della redazione hanno in casa da tempo e di cui vi possiamo assicurare l’utilità e la durata: troverete quindi non solo prodotti scontati recenti ma anche dei “classici” che hanno un ottimo giudizio di affidabilità.

Nell’elenco che trovate di seguito abbiamo raccolto principalmente dispositivi elettrici ed elettronici che mirano soprattutto a velocizzare e semplificare la lavorazione degli alimenti in cucina. Si va dal classico forno a microonde combinato (anche con grill) all’immancabile bilancia tarata per un massimo di 5 chilogrammi, e si va poi in prodotti più di nicchia ma efficaci in diversi contesti come la macchina per il sottovuoto automatica, il bruciatore a fiamma regolabile per la crème brûlée, il cavatappi elettrico e la friggitrice (anche ad aria).

C’è anche il tritatutto, il multigrill, il mixer ad immersione, lo spremiagrumi in acciaio, la centrifuga per frutta e verdura, l’impastatrice planetaria, la frusta per dolci, la macina caffè (e la macchina per il caffè), il montalatte, la pentola per la cottura lenta dei cibi (utile soprattutto per riso e polenta), la crepiera, l’estrattore di succo, il bollitore, e ovviamente il robot da cucina che prepara cibi completi partendo da zero e senza alcun intervento manuale.

Tutti prodotti che come dicevamo vanno a migliorare non solo le pietanze ma anche la qualità della vita, perché permette di risparmiare tempo da dedicare nelle attività più amate. E se invece cucinare è proprio la vostra passione, qui troverete certamente qualche cosa che stavate cercando per sperimentare nuovi piatti.

Samsung MC28H5015CS Forno a Microonde Combinato, SmartOven, 900 W, Grill 1500 W, 28 L, 51.7 x 31 x 47.6 cm, Argento In offerta a 128,75 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SimpleHome Bilancia da cucina digitale,bilancia elettronica professionale per alimenti da 11 lb / 5 kg con funzione tara per cottura e cottura, graduazione precisa da 1 g / 0,1 once (batterie incluse) In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RenFox Torcia Cucina Professionale Accenditore a Torcia Bruciatore Cucina a Fiamma Regolabile Butano da Cucina Torcia a Gas per Crema Brulee Barbecue Cucinare DIY (Argento Nero) In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Flauno Cavatappi Elettrico, Apribottiglie Elettrico Ricaricabile con Taglia-Capsule, Tappo Sottovuoto per Vino e Versatore per Vino, Regalo Ideale per gli Amanti del Vino In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips HR2382/15 Avance Collection Macchina per Preparare Pasta Fresca con Bilancia Integrata, Programmi Automatici, 8 Dischi, 200 W, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 319,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe, 1800 W, 11 Litri, Schermo Tattile Digitale, 10 Programmi Preimpostati, Girapollo e Cestello Inclusi, Acciaio Inossidabile In offerta a 129,99 € – invece di 182,99 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Princess Friggitrice ad Aria Calda Family XXL, 1700 W, 5.2 Litri, 7 Impostazioni di Cottura, Teglia per Torte Inclusa, Ricettario Digitale, Airfryer BPA-free, Nero In offerta a 89,90 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kenwood CH580 Tritatutto Universale Elettrico, Sistema Mixer a 4 lame e Accessorio Maionese, 500 W, 500 ml, Plastica, Bianco In offerta a 34,99 € – invece di 45,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Severin KG 2394 Multigrill compatto – Bistecchiera/Grill/Sandwich-Toaster, Distribuzione Uniforme del Calore, Piastre Antiaderenti, Vassoio Raccolta Liquidi, Design Salvaspazio, 800 W, Acciaio Inox In offerta a 22,90 € – invece di 34,90 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch MSM64110 ErgomMixx Mixer a Immersione, 450 W, Acciaio Inox, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 39,90 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Russell Hobbs Classics 22760-56 Spremiagrumi, 60 Watt, Acciaio Inox, 27.6 x 17.4 x 16.8 cm, Grigio In offerta a 25,99 € – invece di 44,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips HR1836/00 Centrifuga per Frutta e Verdura dal Design Compatto, con QuickClean Pulisci Facile Viva Collection, 1,5 Litri, 500 Watt [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 54,02 € – invece di 89,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici MSM6B500 CleverMixx Mixer a Immersione, 350 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 25,73 € – invece di 44,90 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch MUM5 Impastatrice Planetaria – Robot da Cucina Multifunzione, 900 W, 7 Velocità, Ciotola in Acciaio Inox da 3,9 l, Gancio Impasti Duri, Frusta Impasti Morbidi e Frusta per Montare In offerta a 119,00 € – invece di 279,90 €

sconto 57% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kenwood KVL4100S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, 3 Ganci di Miscelazione, Personalizzabile con 25 Accessori, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento In offerta a 287,00 € – invece di 530,00 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici TSM6A013B Macina caffè-Bosch, 180 W, 0.08 kg, Plastica In offerta a 19,50 € – invece di 39,90 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

De’Longhi Nespresso Lattissima Touch Animation EN560.S Macchina da Caffè Espresso in Capsule,1 Tazza, Interfaccia Touch, Spegnimento Automatico, 1400 W, Plastica, Silver In offerta a 179,00 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Russell Hobbs 22620-56 Texture Plus Macchina del Caffè, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Severin SM 3585 Montalatte a induzione a Caldo e a Freddo, Funzione cioccolato intero, 500 W, Capacità 500 ml, Acciaio Inox/Nero In offerta a 67,90 € – invece di 94,00 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bialetti Mokona Silver – Macchina Caffè Espresso, Sistema Aperto (per Macinato, Capsule Bialetti e Cialde), Argento In offerta a 86,99 € – invece di 119,90 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crockpot Pentola per Cottura Lenta, Slow Cooker, 5.7 litri, fino a 6-8 Persone, Spegnimento Automatico, 2 Impostazioni Cottura e Funzione Mantenimento in caldo automatica, 230 W, Ceramica, Argento In offerta a 60,99 € – invece di 129,90 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch MultiTalent 3 Robot da Cucina Multifunzione Compatto – Oltre 50 Funzioni, 800 W, Ciotola 2,3 l, Accessori per Tagliare, Macinare, Affettare, Impastare, Grattugiare, Montare e Tritare Ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 96,99 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SEVERIN CM 2198 Crepiera elettrica di grandi dimensioni (30 cm), Piastra elettrica per crepes, gallette e piadine, Crepiera con controllo variabile della temperatura In offerta a 29,90 € – invece di 40,90 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic MJ-L501KXE Slow Juicer, Estrattore di Succo Professionale, Accessori per Granite e Sorbetti, Estrazione Lenta Ideale per Mantenere Vitamine, Antiossidanti e Nutrienti, Silenzioso, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 129,90 € – invece di 219,99 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

XIAOMI Mi Smart Kettle Pro Bollitore Intelligente, Connessione Tramite App, Controllo Touch, Acciaio Inossidabile, Capacità 1.5 L, Temperatura tra 40°-90°C, Bianco, Versione Italiana In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crockpot Express MultiCooker 5.6 lt, Adatta fino a 6 Persone, Programmabile, 12 funzioni pre-impostate, Cottura a Pressione, a Vapore, Slow Cooker e Rosolatura, Funzione Warm automatica, Argento-Nero In offerta a 89,99 € – invece di 139,90 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).