I nuovi cinturini per Apple Watch Series 10 sono compatibili con i precedenti modelli

Nella serata del 9 settembre Apple ha presentato Apple Watch Series 10 (che ora vanta – tra le altre cose – un design più sottile) e una nuova linea di cinturini.

Contrariamente a indiscrezioni che erano circolate in precedenza, i nuovi cinturini sono compatibili con i precedenti Apple Watch.

Il loop in maglia milanese e il bracciale a maglie sono stati aggiornati per abbinarsi al colore delle nuove casse in titanio di Apple Watch Series 10.

Apple ha anche presentato una nuova collezione di cinturini Hermès che richiama la tradizione di lavorazione artigianale dei tessuti della casa di moda. Il cinturino Torsade è in maglia intrecciata e ricorda le catene nautiche; è disponibile come Simple Tour e nella versione Double Tour, ognuno in tre colori. Il cinturino Simple Tour Attelage Twill Jump è sottile e delicato, con profilo in colore a contrasto e indicato come in grado di offrire “una piacevole sensazione al tatto”. Il Grand H è il primo cinturino metallico di Hermès per Apple Watch, con maglie intrecciate in acciaio inossidabile satinato. Ha due maglie a forma di H, maglie rimovibili per regolare la misura e la tradizionale doppia chiusura a farfalla.

Sono stati presentati poi i cinturini Nike Sport Loop e Nike Sport, ora disponibili in nuovi colori più “decisi”.

Come accennato, si era vociferato che Apple avrebbe modificato i cinturini per gli Apple Watch Series 10. La Casa di Cupertino spiega che i cinturini per Apple Watch precedenti, inclusi quelli per le casse da 41 mm e 45 mm, sono compatibili con le nuove casse da 42 mm e 46 mm, e tutti i nuovi cinturini per le casse da 42 mm e 46 mm sono compatibili con i modelli precedenti di Apple Watch.

Sono ad ogni modo disponibili nuove opzioni per dimensioni di cinturini, in grado di adattarsi alla dimensioni della cassa, ora disponibile nei formati da 42 mm e 46 mm. Quando si acquisterà un cinturino sarà quindi possibile vedere indicazioni per 40mm (cinturini compatibili con le casse da 38mm, 40mm, 41mm e con la nuova cassa da 42mm, 42mm (compatibile con la cassa da 42mm ma anche 38mm, 40mm e 41mm), 46mm (dimensione universale, per le casse da 44mm, 45mm, 46mm, e 49mm e compatibile anche con gli Apple Watch Series 3). QUelli da 49mm sono, invece, destinati agli Apple Watch Ultra.