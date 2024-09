Belkin InvisiGlass, protezione in vetro riciclato per schermi iPhone 16

Pubblicità

Belkin ha annunciato la disponibilità della sua nuova gamma di proteggi schermo InvisiGlass, realizzati con vetro riciclato certificato. I proteggi schermo InvisiGlass sono ora disponibile per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Il produttore spiega che la protezione InvisiGlass è composta da materiali in vetro raccolti e riciclati durante il processo di fabbricazione, certificati in base allo standard GRS (Global Recycled Standard) e collaudati “per garantire la massima qualità, durabilità, affidabilità e chiarezza”.

Belkin riferisce ancora che i proteggi schermo InvisiGlass sono “potenziati con lo scambio ionico” e fino al 62% più resistenti delle pellicole in vetro temprato, senza l’aggiunta di spessore o peso, promettendo una protezione best-in-class, in grado di mantenere inalterato il look & feel del dispositivo nativo.

La collezione ScreenForce InvisiGlass include:

InvisiGlass (29,99£ negli USA) – aggiornamento del materiale originale InvisiGlass Ultra introdotto nel 2017. La nuova versione è composta da vetro riciclato, e promette la stessa facilità di scorrimento, spessore ultra sottile e massima sensibilità del touchscreen.

(29,99£ negli USA) – aggiornamento del materiale originale InvisiGlass Ultra introdotto nel 2017. La nuova versione è composta da vetro riciclato, e promette la stessa facilità di scorrimento, spessore ultra sottile e massima sensibilità del touchscreen. InvisiGlass Privacy (34,99$ negli USA) – realizzato con un filtro privacy per mantenere protetti e lontano da sguardi inopportuni e-mail, pagine web, testi e foto. È la soluzione ideale per quando si lavora con documenti sensibili, si eseguono operazioni bancarie online o si naviga semplicemente sul web o sui social media.

I proteggi schermo InvisiGlass sono venduti in un packaging realizzato interamente con materiali riciclati, utilizzando carta certificata FSC (Forest Stewardship Council). La confezione include un panno per la pulizia, un adesivo antipolvere per evitare le bolle d’aria e un supporto denominato “Easy Align” per l’allineamento e l’applicazione precisa.

Belkin da anni produce accessori per vari prodotti Apple; è stata acquistata da Foxconn nel 2018 che è uno dei principali partner di fiducia della Mela e quest’ultima approva diversi prodotti, fornendo in alcuni casi anche determinate specifiche in anticipo.

