I più venduti del primo giorno della settimana del Black Friday 2024

Ecco l’elenco ragionato dei prodotti più venduti in questa primissima giornata. La fanno da padrone i prodotti per la pulizia di casa che abbiamo messo in fondo alla lista ma anche i tablet e gli accessori da gaming non se la cavano male.

Attenzione! I prezzi e la disponibilità dei prodotti all’interno dei box potrebbero non essere quelli reali per la presenza di coupon e lentezza nel rilevamento del server. Verificateli direttamente nella pagina di arrivo sul sito di Amazon.

Il prodotto più apprezzato sicuramente è il robot aspirapolvere nelle tante declinazioni con una preferenza per i prodotti più complessi in grado non solo di aspirare lo sporco ma anche di lavare i pavimenti. Ma c’è anche la riscossa della scopa per aspirare e lavare scelta da cui vuole ancora dedicarsi alle pulizie manuali e dirette.

In primo piano nel campo dell’informatica i portatili PC in attesa degli sconti sui MacBook che sono arrivati solo in tarda serata sui modelli base: apprezati i modelli Gaming di medio prezzo.

Anche nel campo delle memorie la fanno da padrone le espansioni RAM per le postazioni da gioco con una richiesta di elevate prestazioni.

Grande interesse per le tavolette Wacom che hanno sconti superiori al 50% e ai mouse di Logitech che come al solito catturano il pubblico grazie alla varietà di prezzi e prestazioni.

Le TV si dividono l’interesse tra i piccoli schermi da cucina e i grandi tv da salotto che finalmente vedono i prezzi ridotti dei modelli da 65″ calare vista l’elevata risposta dei marchi che forse hanno sopravvalutato la domanda del pubblico.

Nel settore casa non mancano ovviamente i rinnovi delle scorte dei prodotti di consumo principali con la forte richiesta delle cialde caffè: molti clienti Amazon aspettano l’evento per un consistente rinnovo delle scorte.

Tra gli elettrodomestici notevole la presenza delle asciugatrici mentre nei piccoli per la casa ovviamente sono le friggitrici senz’olio a destare interesse sopratutto per i nuovi modelli più capaci e versatili.

