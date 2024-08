iDOS 3 disponibile su App Store l’emulatore PC più rifiutato da Apple

Pubblicità

iDOS 3 è un emulatore PC (o meglio, di un PC con sistema operativo MS-DOS) che ha avuto una esistenza travagliata, respinto da Apple più e più volte e ora finalmente approvato grazie a cambiamenti nelle policy di Apple riguardo gli emulatori per iPhone e iPad.

L’app si scarica dall’App Store (costa 0,99€), offre controlli touch-screen e integra ottimizzazioni specifiche per iPhone e iPad.

Dopo aver installato l’app, è possibile caricare giochi o altre applicazioni dell’era MS-DOS nella cartella iDOS sfruttando l’app File di iOS/iPadOS; quest’ultima cartella verrà vista dall’app come disco “C:” dal sistema operativo emulato da iDOS.

È possibile passare i file nella cartella in questione anche dal Mac (usando iTunes o, con le ultime versioni di macOS, direttamente dal Finder: basta collegare il telefono, aprire una finestra del Finder, fare click sul proprio iPhone/iPad nella sezione “Posizioni” (a sinistra nella finestra), selezionare “File” (a destra nella finestra), selezionare la cartella “iDOS 3”) e caricare in quest’ultima i propri file con il drag&drop del mouse).

iDOS 3 non è altro che una interfacia grafica di DOSBox, emulatore per macOS e altre piattaforme pensato principalmente per poter lanciare vecchi programmi e giochi per MS-DOS. Il sistema emula un PC (una “DOS-BOX”) con CPU, scheda video EGA/VGA, un modem e scheda audio Sound Blaster: una configurazione perfetta per sfruttare l’infinità di vecchi programmi e giochi anni ’90….

iDOS 3 richiede iOS/iPadOS 12 o seguenti, “pesa” 7,5MB e si acquista (0,99€) da questa pagina di App Store. L’app è utilizzabile anche sui Mac con CPU M1 o versioni seguenti.

Con l’apertura di App Store in Europa sono arrivati diversi emulatori per console e computer del passato: per un elenco dei più gettonati per iPhone rimandiamo a questo articolo di macitynet.