Per gli utenti dell’app Patreon obbligatorio passare dagli acquisti in-app dell’App Store

Patreon (piattaforma che permette ai creatori di finanziare i loro contenuti) ha confermato di cambiamenti in arrivo per l’omonima app iOS, con l’obbligo di passare dall’App Store per i pagamenti in-app.

“A partire dal prossimo novembre, Apple richiederà a Patreon il passaggio al sistema di acquisto in-app per iOS. In caso contrario, rischiamo di essere rimossi dall’App Store”, scrivono gli sviluppatori di Patreon.

Come è facile immaginare, passando dall’App Store (e sfruttando i servizi di Cupertino per i pagamenti) Apple applicherà la commissione dell’App Store del 30% a tutti i nuovi abbonamenti acquistati nell’app Patreon per iOS.

Tutti i creator che attualmente utilizzano piani di fatturazione al primo del mese o a creazione dovranno passare a una fatturazione all’abbonamento per continuare a guadagnare nell’app per iOS, perché quest’ultimo sarà il solo tipo di fatturazione supportato dal sistema di acquisto in-app di Apple.

Patreon riferisce che, basandosi sui feedback dei creator, ha predisposto uno strumento opzionale che permette di aumentare automaticamente i prezzi (solo nell’app per iOS) per coprire il costo della commissione di Apple. “In questo modo, continuerai a guadagnare almeno lo stesso importo per abbonamento come succede su tutte le altre piattaforme”, scrive lo svilupatore della piattaforma.

Ovviamente le commissioni di Apple valgono solo nell’app per iOS. “I prezzi sul web e nell’app per Android rimarranno totalmente invariati”, scrive Patreon, sottolineando che Apple supporta esclusivamente il modello di fatturazione all’abbonamento. “Apple ha anche reso noto che se i creator di Patreon continueranno a utilizzare modelli di fatturazione non supportati o a disabilitare le transazioni nell’app per iOS, rischieremo di veder rimossa l’intera app dall’App Store”.

“In seguito a tali obblighi e per garantire che sia possibile continuare a ottenere nuovi membri nell’app per iOS, abbiamo avviato un processo di migrazione della durata di 16 mesi per far passare tutti i creator alla fatturazione all’abbonamento entro il mese di novembre 2025, con il supporto di una roadmap di nuove funzionalità e strumenti. […] Per maggiore chiarezza, questo significa che i modelli di fatturazione al primo del mese e a creazione saranno interrotti nel mese di novembre 2025”. “La maggior parte dei creator su Patreon utilizza la fatturazione all’abbonamento. Negli ultimi anni, l’abbiamo introdotta lentamente, affrontando ogni ostacolo che si presentava per garantire che la migrazione non creasse troppi problemi ai creator. Questo è il modo in cui ci piace distribuire i prodotti. Purtroppo, a causa delle tempistiche e dei vincoli imposti da Apple, non possiamo continuare a farlo in questo modo. Invece di aiutare i creator nel passaggio alla fatturazione in abbonamento se e quando lo desiderano, siamo ora costretti a effettuare la migrazione seguendo le scadenze dettate da Apple”.