Idrogeno, BMW e Toyota collaborano su veicoli elettrici a celle a combustibile per le autovetture

BMW prevede di lanciare il suo primo veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) di serie nel 2028, offrendo un’ulteriore opzione di propulsione completamente elettrica.

BMW Group e Toyota Motor Corporation hanno annunciato collaborazioni tecnologiche per portare sulle strade una nuova generazione di propulsori a celle a combustibile. Entrambe le aziende affermano di aspirare all’economica dell’idrogeno e di avere esteso la loro collaborazione per portare questa tecnologia al livello successivo.

Le due aziende svilupperanno congiuntamente il sistema di propulsione per i veicoli passeggeri, con la tecnologia di base delle celle a combustibile (singole celle a combustibile di terza generazione) creando sinergie sia per le applicazioni commerciali che per i veicoli passeggeri. Il risultato di questa collaborazione sarà sfruttato un singoli modelli di BMW e Toyota e amplierà la gamma di opzioni FCEV disponibili, portando la visione della mobilità a idrogeno un passo più vicino alla realtà.

La realizzazione di sinergie e l’accorpamento del volume totale di unità di propulsione attraverso la collaborazione nello sviluppo e nell’approvvigionamento promette di ridurre i costi della tecnologia delle celle a combustibile.

Dopo aver testato la flotta pilota BMW iX5 Hydrogen, il gruppo tedesco si sta preparando per la produzione in serie di veicoli con sistemi di propulsione a idrogeno nel 2028, sulla base della tecnologia di nuova generazione sviluppata congiuntamente. I modelli di serie saranno integrati nel portafoglio esistente di BMW, offrendo un modello esistente in una variante aggiuntiva con sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno. Poiché la tecnologia FCEV è un’altra tecnologia per veicoli elettrici, questa è considerata esplicitamente come un complemento alla tecnologia di propulsione utilizzata dai veicoli elettrici a batteria (BEV) e accanto ai veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e ai motori a combustione interna (ICE).

Il percorso per realizzare il pieno potenziale della mobilità a idrogeno comprende il suo utilizzo nei veicoli commerciali e la creazione di un’infrastruttura di rifornimento per tutte le applicazioni di mobilità, compresi i veicoli passeggeri alimentati a idrogeno.

Vantaggi della tecnologia a idrogeno

L’idrogeno è riconosciuto come un promettente vettore energetico futuro per la decarbonizzazione globale. Agisce come un efficace mezzo di stoccaggio per le fonti di energia rinnovabili, contribuendo a bilanciare la domanda e l’offerta e consentendo un’integrazione più stabile e affidabile delle fonti rinnovabili nella rete energetica. Dalla due aziende in qeustione è visto come “il tassello mancante per completare il puzzle della mobilità elettrica” laddove i sistemi di trazione elettrica a batteria non rappresentano una soluzione ottimale.

