iPhone 16 ha un 5G che vola come il vento, incrociate le dita

Confermato: iPhone 16 e iPhone 16 Pro hanno un nuovo modem per il 5G capace di far viaggiare, là dove si può, i download molto più velocemente. Il merito è di un nuovo processore, lo Smapdragon X75 di cui si parla da diverso tempo.

Snapdragon X75 era una delle novità di cui si parla da molti mesi, e ora sembra proprio che sia giunto il suo momento, almeno stando a quanto si evince da dati riportati dagli sviluppatori dell’app SpeedSmart.

Con gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max si segnalano velocità di download fino al 26% superiori rispetto a quelle ottenute nella stessa località con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (modelli che usano il chip-modem X70 di Qualcomm).

Il chip modem X75 permette di abilitare 5G Advanced, tecnologia che rappresenta uno step evolutivo per le reti di nuova generazione. Snapdragon X75 supporta tutte le bande di spettro combinate mmWave e Sub-6GHz e secondo Qualcomm la nuova architettura occupa il 25% di spazio in meno e usa il 20% di energia in meno.

X75 supporta anche l’aggregazione carrier su reti mmWave o l’aggregazione di 5 portanti in downlink e MIMO FDD (Frequency Division Duplex) in uplink per le bande sub-6 GHz; è in alcuni casi anche possibile far convergere le bande mmWave e sub-6 GHz.

Dai dati emersi in test effettuati negli Stati Uniti si evince la maggiore velocità di download e upload con operatori quali AT&T, T-Mobile e Verizon. Sarà interessante sapere se migliorie simili saranno disponibili anche con le bande di spettro usate in Europa.

Ricordiamo che: tutta la lineup iPhone 16 (iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max) supporta anche connessioni Wi-Fi 7 con conseguenti vantaggi nella velocità di trasferimento dei dati, nello streaming, nel gaming, nelle videoconferenze UHD, ecc. (la maggiore velocità si ottiene ovviamente usando router e dispositivi in grado di supportare questo standard).

I preordini degli iPhone 16 partono venerdì 13 settembre, e la disponibilità nei negozi è prevista da venerdì 20 settembre.