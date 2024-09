IFA 2024, Yaber lancia due nuovi proiettori K3 Home Theatre Premier tutto in uno

Pubblicità

Yaber, specializzata in proiettori per il tempo libero, annuncia il lancio della serie K3 che comprendei modelli K3 e K3 Pro con subwoofer.

Questa serie di proiettori top rappresenta l’aggiornamento dell’aprezzatissimo proiettore K2s e include due nuove tecnologie proprietarie: la tecnologia di raffreddamento CoolSwift per un uso stabile e prolungato e la tecnologia ottica NovaGlow per una maggiore luminosità e qualità dell’immagine.

La serie K3 all-in-one ha a bordo i display più luminosi di sempre per Yaber e doppi altoparlanti stereo JBL da 15 W e Dolby Audio per un suono di altro livello. Basandosi sul successo dei K2, Yaber ha perfezionato la propria tecnologia per portare l’intrattenimento domestico su nuovi livelli. “La serie K3 riflette il nostro impegno nel perfezionare la tecnologia e le capacità audiovisive”, ha affermato Marshall Mao, direttore generale di Yaber. “Abbiamo migliorato la nostra linea di punta per ampliare i confini di ciò che è possibile per le esperienze di intrattenimento domestico.”

Luminoso e con un suono coinvolgente

La serie K3 offre un’esperienza cinematografica e stabilisce un nuovo standard per l’intrattenimento domestico con risoluzione FHD 1080p e luminosità di 1.600 ANSI lumen, proiettando da 40 a 200 pollici anche in stanze già illuminate.

La tecnologia ottica NovaGlow di Yaber è stata pensata per formire immagini nitide, vivide e realistiche. Il sistema audio integrato con doppi altoparlanti JBL da 15 W e Dolby Audio crea un paesaggio sonoro coinvolgente con il modello K3 Pro dotato di un subwoofer per bassi più ricchi.

Prestazioni termiche affidabili e correzione automatica intelligente

La tecnologia CoolSwift di Yaber, con un dissipatore di calore a forma di U e doppi dispositivi di raffreddamento termoelettrici, gestisce efficacemente il calore, garantendo prestazioni costanti e riducendo il rumore delel ventole. Oltre alle prestazioni citate la serie K3 include messa a fuoco automatica, correzione automatica della distorsione trapezoidale, allineamento intelligente dello schermo per una configurazione senza interruzioni e la capacità di evitare gli ostacoli sulla parete per un allineamento ottimale dell’immagine.

Dongle TV integrato compatibile anche con Netflix

La serie K3 include un dongle TV integrato con accesso a oltre 7.000 app tra cui Netflix, Disney+ e YouTube. Il K3 può anche essere controllato a distanza tramite comandi vocali e NFC Tap consente un facile trasferimento di contenuti da telefoni Apple e Android. Il rivestimento che filtra la luce blu riduce l’affaticamento degli occhi e la lente interamente in vetro riduce al minimo la deriva della messa a fuoco, prevenendo il deterioramento della proiezione.

Disponibilità e prezzi

Il modello K3 ha un prezzo di € 599 in Europa. Il K3 Pro (con subwoofer) ha un prezzo di € 649 in Europa e può essere acquistato sul sito ufficiale di Yaber o su Amazon con il modello precedente K2 ancora disponibile e in offerta.

Sempre ad IFA 2024 Yaber svela L2s, un nuovo modello entry level che verrà lanciato nel quarto trimestre, al prezzo di 239 euro.