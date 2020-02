Il caos dei Caucus in Iowa colpa di un’app piena di bug

I caucus del 2020 nell’Iowa per scegliere il candidato Dem si sono rivelati problematici dal punto di vista tecnico, un disastro attribuito a un’app zeppa di bug, non adeguatamente testata. Lo si apprende da varie fonti che citano una serie di distrazioni, leggerezze e immeritata fiducia riposta in un ambito digitale su cui si dovrebbe prestare maggiore attenzione.

L’app sviluppata dall’azienda “Shadow Inc” avrebbe dovuto consentire di riportare velocemente i risultati dei voti nei vari distretti, ma al momento più importante – un errore nel codice ha mandato le elezioni nel caos, riportando dati errati oppure chiudendosi in maniera inaspettata.

We will apply the lessons learned in the future, and have already corrected the underlying technology issue. We take these issues very seriously, and are committed to improving and evolving to support the Democratic Party’s goal of modernizing its election processes. — Shadow, Inc. (@ShadowIncHQ) February 4, 2020

I problemi segnalati sono stati riferiti specificatamente al mondo Android, ma in realtà il sito Motherboard riferisce che non ha funzionato anche sugli iPhone e neppure con i telefoni usati per i sondaggi telefonici. Un aggiornamento dell’app è stato predisposto due giorni prima delle elezioni, segnale che l’azienda ha modificato qualcosa prima dell’uso effettivo dell’app.

Che ci fossero dei bug e problemi nell’applicazione, si era intuito ben prima dei Caucus. In centinaia si erano rivolti ai responsabili del partito per manifestare l’impossibilità di usarla; la risposta era stata quella di sottolineare i bug usando TestFairy, un sistema per Android simile a TestFlight, ma il processo di registrazione per segnalare i problemi a sua volta non funzionava.

Il Presidente del Partito Democratico ha spiegato la necessità di verificare manualmente i voti con i backup cartacei, con ovvii ritardi. Ha definito la situazione inaccettabile, dando la colpa al backend sfruttato ma riferendo che i dati ricevuti sono accurati. Anche l’azienda Shadow si è scusata per l’accaduto.

Trump ha approfittato della situazione, evidenziando il caos che si è creato alle riunioni democratiche e in un tweet ha scritto «Nulla funziona, come quando governano il Paese». «L’unica persona che può rivendicare una grande vittoria in Iowa – ha aggiunto – è Trump».