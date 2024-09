Epson ha comprato Fiery e i suoi server per la stampa industriale e le arti grafiche

Pubblicità

Epson ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di tutte le quote di Fiery LLC, fornitore di server front-end digitali (DFE) e di soluzioni di workflow per il mondo della stampa.

L’operazione è presentata con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del mondo printing, migliorando l’offerta e la posizione di mercato di Epson in vari segmenti: stampa commerciale, insegne e cartellonistica, imballaggi, tessile e abbigliamento, servizi creativi, centri stampa e reprografici aziendali.

L’accordo è stato raggiunto con le società affiliate a Siris Capital Group LLC, tra cui Electronics for Imaging Inc. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le necessarie approvazioni normative, e si prevede che si concluda entro il 2024.

Le due aziende riferiscono di condividre “un impegno di lunga data” per migliorare la produttività grazie alla tecnologia di stampa digitale.

Le soluzioni Fiery, utilizzate da decenni da numerosi stampatori, e sue sue innovazioni in termini di software, server e workflo, sono indicate come in grado di “completare la visione strategica e la leadership hardware di Epson favorendo in modo significativo la crescita della stampa digitale in tutto il mondo”.

Le due aziende affermando che la collaborazione tra Epson e Fiery porterà allo sviluppo di” nuovi prodotti adatti all’evoluzione delle esigenze del mercato”, “promuovendo l’innovazione che fa progredire il settore”.

Dopo l’acquisizione, Fiery ha fatto sapere che manterrà il proprio nome e la propria struttura organizzativa e continuerà a operare dagli uffici esistenti.

Fiery, come accennato, è un importante fornitore di front-end digitali (DFE) e di soluzioni workflow per il settore della stampa. Con oltre 2 milioni di DFE venduti in tutto il mondo, il software e le tecnologie basate su cloud di Fiery vantano prestazioni, accuratezza del colore e qualità di stampa su diversi dispositivi di stampa di produzione.

Yasunori Ogawa, Presidente e Direttore Rappresentante di Epson, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Fiery nel Gruppo Epson. Questo accordo non solo favorisce l’ulteriore crescita delle nostre attività di stampa commerciale e industriale, ma accelera anche la trasformazione digitale del mercato della stampa analogica in modo innovativo”.