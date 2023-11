Il compressore portatile Xiaomi 2 ha la torcia migliorata ed in sconto

Mijia presenta la nuova generazione del suo compressore portatile, che tanto è stato apprezzato dagli utenti, per la sua praticità e versatilità. Adesso, il nuovo compressore integra anche una nuova torcia migliorata, che permetterà di gonfiare qualsiasi ruota anche al buio. Il costo è sempre contenuto, considerando che si trova su Amazon a circa con lo sconto del 17%.

Progettato con un focus sull’ottimizzazione dei dettagli e sull’incremento della struttura interna, questo compressore portatile introduce miglioramenti alla torcia. Inoltre, vanta un aumento del 25% nella velocità di gonfiaggio e permetterà di gonfiare fino a 10 pneumatici con una singola carica.

Tra le sue caratteristiche, il nuovo compressore include nuove modalità di gonfiaggio progettate per gli scooter elettrici e un adattatore ugello a connessione rapida per gonfiare ancora più comodamente e velocemente.

Il compressore Mijia 2 offre sei modalità preimpostate di gonfiaggio: modalità libera, bici, scooter, auto, moto e modalità per la palla. Lo switch a un solo clic lo rende facile da usare, adatto a una vasta gamma di utenti. Così, le applicazioni per questo compressore sono davvero tante, adatto per gonfiare pneumatici di auto, biciclette da strada, auto di medie dimensioni e SUV, moto, scooter elettrici, materassi ad aria, e palloni di tutti i tipi.

Sicurezza e precisione

Dotato di un design a condotto d’aria passante, dissipa efficientemente il calore, così da risultare sicuro in ogni occasione. Il display digitale LED è davvero preciso e aiuta gli utenti a calcolare i dati necessari di PSI, BAR, KPA, KG/CM per gonfiare correttamente. Una volta raggiunta la pressione desiderata, l’inflatore elettrico si spegne automaticamente. La precisione di rilevamento della pressione degli pneumatici è dichiarata fino a ±1 psi.

Con una batteria integrata agli ioni di litio da 2000mAh ad alta velocità e un cilindro da 19mm ad alta precisione, la pressione dell’aria può raggiungere fino a 150 psi. Compatto e leggero, con dimensioni di 12,29x 7,54 x 4,57 cm e un peso di 490 grammi, questo mini compressore portatile può essere trasportato facilmente, pronto sempre all’uso, considerando che non è richiesta alcuna connessione alla rete elettrica per farlo funzionare.

Ancora, è dotato di una luce LED migliorata, così da facilitare l’utilizzo anche in situazioni di emergenza, in condizioni di scarsa illuminazione. Lo schermo visualizza quattro segmenti del livello della batteria, indicando con precisione l’energia rimanente e ricordando agli utenti di ricaricare tempestivamente. La porta di ricarica USB-C è compatibile con la maggior parte dei cavi dati per smartphone, elemento che lo rende ancor più versatile.

Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.