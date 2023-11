Nothing lancia in Italia dispositivi CMF a prezzi incredibili

Nothing sta per commercializzare in Italia due dei suoi primi tre prodotti del sotto-marchio CMF presentato ad agosto: dopo il debutto avvenuto in India poche settimane fa, l’azienda ha infatti annunciato l’espansione della gamma in altri 15 paesi tra cui figura anche il nostro e la cui distribuzione, almeno in questa prima fase, sarà affidata in esclusiva ad Amazon.

Da novembre in Italia si potranno preordinare lo smartwatch Watch Pro e gli auricolari Buds Pro ma non il caricatore GaN da 65 Watt, e le prime spedizioni partiranno a dicembre, con la speranza quindi di poterli ricevere entro Natale.

CMF Watch Pro

Primo smartwatch di Nothing, presenta una cassa rettangolare in alluminio con profilo piatto stile iPhone di ultima generazione, mentre lo schermo è un AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione 502 x 310 pixel e modalità Always On così da poter leggere l’ora a colpo d’occhio e senza dover risvegliare l’orologio.

Oltre alla frequenza cardiaca tiene traccia della saturazione, dei livelli di stress e monitora la qualità del sonno, oltre a 110 attività sportive tra cui il nuovo (è certificato IP68, quindi si può tranquillamente immergere anche in piscina) e senza bisogno di collegarlo allo smartphone in quanto è dotato di modulo GPS.

La batteria è da 340 mAh e promette fino a 13 giorni di autonomia con una sola carica.

CMF Buds Pro

Similmente agli AirPods, i Buds Pro sono auricolari true wireless dotati di tre microfoni che abilitano la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 dB e la Modalità Trasparenza. Si collegano al telefono tramite tecnologia Bluetooth 5.3 e sono certificati IP54, quindi resistono a pioggia e sudore.

La batteria da 55 mAh promette fino a 11 ore di autonomia con una sola carica e ANC spento, e tramite le ricariche con la custodia la scheda tecnica parla di una autonomia complessiva di 39 ore. La ricarica avviene via USB-C e con 10 minuti ci si assicurano 5 ore di funzionamento ininterrotto.

Disponibilità e prezzi

La vendita su Amazon è già cominciata, anche se al momento troviamo entrambi i prodotti distribuiti non da Amazon come promesso, ma da rivenditori terzi (comunque con spedizione Amazon, quindi si può stare tranquilli in caso ci dovesse esser bisogno di assistenza o reso).

I prezzi pertanto potrebbero subìre delle variazioni, ma già adesso appaiono ottimi: lo smartwatch infatti costa 99 € (c’è anche arancione) mentre per gli auricolari il prezzo attualmente fissato è di 49 €.