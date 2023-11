Audi, in Ungheria i motori elettrici destinati alla piattaforma PPE per Q6

Audi ha dato il via all’impianto ungherese di Győr che si occupa della realizzazione dei propulsori elettrici per la piattaforma PPE (Premium Platform Electric).

Le unità a elettroni di ultima generazione si vedranno sulla Audi Q6 e-tron, la cui produzione è prevista a Ingolstadt dove la casa automobilsitica ha, parallelamente, terminato la realizzazione del nuovo impianto di assemblaggio delle batterie.

A Győr, Audi Hungaria realizza statori e componenti della trasmissione in una nuova area di 15.000 metri quadrati dove vengono assemblati anche gli assali per il pianale PPE e si svolgono i relativi collaudi.

Oltre ai motori elettrici per la piattaforma PPE, al debutto con il nuovo SUV a elettroni Audi Q6 e-tron, l’impianto ungherese realizza i propulsori di Audi Q8 e-tron ed è in fase di allestimento un’ulteriore area produttiva destinata ai motori elettrici per i veicoli basati sull’evoluzione del pianale MEB del Gruppo Volkswagen.

Per i motori elettrici PPE, Audi ha installato tre nuove linee. La linea degli statori prevede 28 stazioni di lavoro, mentre quella per i componenti della trasmissione si basa su 15 stazioni. L’assemblaggio di un assale richiede 190 fasi di lavoro. Circa 700 dipendenti sono coinvolti nella produzione e operano su tre turni così da realizzare sino a 2.000 motori elettrici PPE al giorno. Il sito di Győr fornisce i powertrain anche a Porsche.

Audi Hungaria vanta oltre 30 anni di storia. Dalla fondazione, l’Azienda – che impiega circa 12.000 persone – ha investito oltre dodici miliardi di euro crescendo sino a divenire il più grande stabilimento di motori al mondo e il primo costruttore ungherese di vetture premium. Con la futura realizzazione di Cupra Terramar, Győr rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo di produttore globale. La divisione Technical Development si occupa dello sviluppo dei prodotti Audi e del Gruppo Volkswagen.

Il sito si occupa anche della realizzazione di componenti carrozzeria in alluminio, in special modo portelloni, portiere e padiglioni, per i marchi Audi, Lamborghini e Bentley.

