Il microscopio elettronico G1200D è in sconto a 62 €

Il microscopio elettronico G1200D è probabilmente uno degli strumenti più utili nei lavori di precisione: se siete interessati continuate a leggerci perché c’è una promozione in corso che permette di comprarlo con un importante risparmio sul prezzo di listino.

Questo microscopio offre un ingrandimento con zoom continuo fino a 1.200 X ed è pensato per chi effettua lavori di precisione come micro saldature e simili, ma può essere utile anche nelle scuole, ad esempio per dimostrazioni didattiche di oggetti microscopici.

Altri utilizzi possono essere quelli della microelettronica, stampi, gioielleria, scuole di riparazione, soprattutto per telefoni cellulari dove le componenti da smontare sono spesso davvero microscopiche. Ma si può usare anche per stimolare la curiosità di un bambino, andandogli a mostrare un punto di vista diverso di insetti, piante e oggetti della vita di tutti i giorni.

C’è uno schermo LCD da 12 pollici con risoluzione 1.024 x 600 pixel grazie al quale è possibile vedere ingrandito qualsiasi oggetto in tempo reale. A supporto ci sono anche due faretti a luce continua che illuminano l’oggetto ingrandito.

Volendo è possibile registrare e fotografare (con qualità HD grazie al sensore da 12 MP) quel che si sta vedendo in modo da poter lavorare più comodamente sui dettagli spostandosi poi al computer. Si può usare sia collegandolo alla rete elettrica sia in maniera totalmente indipendente beneficiando dell’alimentazione data dalla batteria, che assicura fino a 5 ore con una sola carica.

È possibile regolare l’inclinazione in modo da risolvere facilmente il problema della riflessione e c’è lo spegnimento automatico per risparmiare la batteria se rimane inutilizzato per un certo lasso di tempo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 91,20 € potete risparmiare il 32% spendendo 62,02 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.