Su Apple Music c’è Discovery Station basata su algoritmi

Nessun comunicato stampa per un rilascio soft di Discovery Station, una nuova stazione di musica disponibile da alcune ore in tutto il mondo sul servizio streaming Apple Music: si tratta di una stazione radio generata da algoritmi a partire dalle preferenze di ascolto dell’utente.

La si trova nella schermata Ascolta Ora, nell’elenco in primo piano ed è affiancata alla stazione radio che porta il nome dell’utente: in italiano Stazione di musica da scoprire.

A vista le due stazioni rischiano di confondersi, anche perché Apple sta impiegando una grafica molto simile, la freccia verso destra stilizzata del pulsante Play, riproduci. La differenza più visibile è nel colore, rosso per la stazione con il nome dell’utente, invece di colore blu per Discovery Station, la nuova stazione di musica da scoprire.

Entrambe sono generate da algoritmi, ma Discovery Station non propone mai musica e brani già ascoltati dall’utente in passato. Tenendo conto degli artisti e delle canzoni ascoltate e preferite, gli algoritmi propongono altri brani degli stessi artisti o nuovi che potrebbero comunque piacere in base ai gusti di ciascun utente.

La selezione e la proposta sono infiniti, così come la riproduzione che prosegue senza limiti, fino a quando l’utente non la interrompe. L’obiettivo di Apple con Stazione di musica da scoprire, come dichiarato da un portavoce della società a Engadget, è proprio quello di far conoscere nuovi brani e musica all’utente, per questa ragione non verrà mai riprodotto lo stesso brano due volte. Se nel tempo l’utente ascolta altri artisti e generi musicali, gli algoritmi tengono conto dei cambiamenti di gusto e delle preferenze.

Anche se Apple non impiega mai il termine intelligenza artificiale nelle sue comunicazioni di marketing e presentazioni, in realtà il colosso di Cupertino mette a disposizione da anni diverse funzioni basate sull’apprendimento automatico in praticamente tutti i suoi dispositivi e sistemi operativi.

Pur essendo basata su algoritmi Stazione di musica da scoprire di Apple non si spinge fino alla funzione di DJ basato su intelligenza artificiale AI di Spotify che oltre a proporre musica che l’utente potrebbe gradire, crea anche brevi commenti e introduzioni con voce AI per presentare brani e artisti.

