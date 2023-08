Iliad Flash 180 è il piano 5G per tutti a meno di 10€

Nuova offerta Flash 180 di iliad e nuova campagna pubblicitaria dell’operatore che in Italia ha cambiato tutto nella telefonia mobile, a partire dai GB inclusi ai prezzi, ma soprattutto con la promessa Per Sempre, finora mantenuta dall’arrivo in nel nostro Paese nel 2018.

La nuova offerta mobile è presentata come l’unica tra i principali operatori con 5G incluso, rivolta a tutti a meno di 10€ al mese: il prezzo sensibile per l’utente è di 9,99 euro.

Tornando il piano iliad include ben 190GB di traffico dati mensile, sia in 4G – 4G+ e anche in 5G dove disponibile: iliad informa che al momento sono oltre 3.000 le città già servite con copertura 5G in Italia.

Sempre inclusi SMS e minuti illimitati di chiamate verso telefoni fissi e mobile, sia in Italia che in Europa, mentre per la navigazione in roaming in EU sono inclusi 10GB di traffico dati.

Come gli altri piani iliad anche Flash 180 include minuti illimitati di chiamate verso oltre 60 destinazioni e un lungo elenco di servizi e funzioni, tra cui Mi richiami, Hotspot per sfruttare il traffico dati collegando lo smartphone a computer e altri dispositivi, controllo credito residuo, segreteria telefonica e altri ancora.

In questo articolo riportiamo una tabella di confronto di iliad Flash 180 con i piani di Tim, Vodafone e WindTre. Questo anchese in realtà Fastweb propone il piano Mobile Full con 200GB di traffico dati e minuti illimitati a 8,95€ al mese.

Come e dove sottoscrivere iliad Flash 180

Gli utenti iliad con un’offerta già attiva possono effettuare l’upgrade alla nuova Flash 180 e aumentare così la disponibilità di GB. Per tutti, l’offerta FLASH 180 può essere attivata online sul sito iliad e negli oltre 4.000 punti vendita in Italia tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space.

L’offerta Flash rimarrà disponibile fino al 14 settembre, salvo future proroghe dell’operatore.

E se l’estate non finisse mai? 🍦

Flash 180 con 5G incluso, minuti ed SMS illimitati, 180 GB in Italia e 10 GB dedicati in Europa, a 9,99€ al mese 🚀 Attiva l’offerta Flash entro il 14 settembre ⚡ https://t.co/wSpElEBNxj pic.twitter.com/KcHSs2gpDA — iliad (@IliadItalia) August 8, 2023

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi. A gennaio 2022 iliad è entrata nella connettività fissa lanciando la sua prima offerta 100% fibra: qui tutti i dettagli, come e funzione e prezzi.

A luglio iliad ha introdotto i pacchetti dati per viaggiare in Europa e Svizzera.