Il nuovo trend negli sfondi iPhone è lo scheumorfismo nella schermata Home

Trasformare la schermata Home dell’iPhone in una biblioteca virtuale con scaffali dai quali riporre le app. È uno dei nuovi per la Home Screen di alcuni utenti che si divertono sfruttando sfondi ad hoc e i nuovi modi di personalizzare gli iPhone offerti da iOS 18.

Con iOS 18, lo ricordiamo, l’utente può personalizzare la schermata Home in nuovi modi interessanti, posizionando i widget e le icone delle app in modo da incorniciare l’immagine di sfondo o come preferisce per creare il layout ideale su ogni pagina.

Il sito statunitense 9to5Mac segnala alcuni sfondi con disegni di librerie virtuali, molti dei quali si trovano su Threads e persino in store dedicati.

Interessante notare che il design di molti di questi sfondi ricorda quello della vecchia app Libri o della vecchia app Edicola (da iOS 9 in poi rimpiazzata da News).

Alcuni di questi sfondi a forma di libreria possono essere scaricati da Threads (da qui), altri personalizzati si possono acquistare sul sito di e-commerce Etsy.

Il design con la libreria dalla quale richiamare le app ricorda lo scheumorfismo, con elementi che riproducono le caratteristiche fisiche di un oggetto. Da iOS 7 in poi Apple ha completamente ridisegnata l’interfaccia grafica del sistema operativo, offrendo un’estetica meno scheumorfica, ma come dimostra il successo degli sfondi di cui parliamo sopra, c’è ancora chi rimpiange il vecchio stile visivo.