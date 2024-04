Il pulitore ad ultrasuoni VEVOR è in sconto a metà prezzo

Per pulire a fondo anche gli oggetti più piccoli scrostando lo sporco da fessure e parti impossibili da raggiungere anche con un pennello, vi basta acquistare un pulitore ad ultrasuoni come quello di VEVOR che trovate attualmente in promozione.

Si tratta di uno strumento indispensabile tanto in casa quanto in negozi specifici come quelli di ottica, gioiellerie, riparazione di orologi o cellulari, dentisti e via dicendo. Questo perché è facile da usare, non impegna tempo nella pulizia e agisce in maniera profonda, senza danneggiare gli oggetti da rimettere a nuovo.

Basta infatti inserire occhiali, orologi, monili e qualsiasi altro strumento metallico che si intende detergere e sterilizzare all’interno del cestello, riempire il serbatoio con della normale acqua di rubinetto e accendere la macchina, che si occuperà di fare il lavoro sporco al posto vostro.

Si può regolare sia la temperatura dell’acqua (se è calda la pulizia avviene in maniera ancora migliore) che il tempo di pulizia fino a un massimo di 30 minuti, con la possibilità di ripetere eventualmente il processo tutte le volte che lo si desidera.

Si può persino inserire qualche goccia di detergente specifico nell’acqua in modo da massimizzare il tutto.

Il grosso del lavoro comunque lo fa la macchina che emette una frequenza di 40 kHz capace di scrostare anche lo sporco più ostinato, o quello infilato in profondità e nelle piccole fessure, eliminando perfino olio o altri grassi depositatisi sulle superfici degli oggetti da lavare.

Tutta la macchina è realizzata in acciaio inox 304 e c’è uno schermo LED dal quale tenere d’occhio i parametri impostati.

Si può scegliere tra diversi modelli che variano per la potenza impiegata in rapporto alle dimensioni del serbatoio. Si va da una versione più piccola da 1,3 litri che consuma 60 Watt e si arriva ad una più capiente da ben 30 litri, che occupa un volume di 53 x 34 x 34 centimetri e consuma intorno ai 600 Watt. Nel mezzo ci sono anche modelli da 2, 3, 6, 10, 15 e 22 litri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 126,51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 54,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.