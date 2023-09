Non che l’AirTag di Apple sia costosissimo (30 €), ma se vi serve un localizzatore Bluetooth con quasi tutte le stesse funzioni e che possa funzionare coi dispositivi Android, allora date un’occhiata all’offerta sul tracker di Lenovo perché al momento potete comprarlo per pochi Euro.

Non c’è il sistema di allarme Apple che notifica l’utente se ha addosso un AirTag che non è di sua proprietà, tuttavia le funzioni principali sono le stesse: ovvero sfruttare il raggio Bluetooth per segnalare la posizione dell’oggetto al quale è agganciato, e poi notificarne l’allontanamento quando perde il segnale con il telefono.

Nel costruirlo, Lenovo ha imitato in tutto e per tutto il design di AirTag, quindi il suo tracker risulta altrettanto piccolo e tascabile. Persino l’alimentazione è la stessa, quindi si ha a che fare con una batteria a bottone di tipo CR2032 che si può sostituire quando esaurisce la sua energia.

Incorpora persino un piccolo altoparlante che si può far suonare qualora si dovesse perdere di vista l’oggetto al quale è agganciato. Mettiamo caso che si usa per tracciare la posizione delle chavi: siamo in casa, la mappa dice che sono vicino a noi ma non le vediamo. Con un click dall’app possiamo far squillare il tracker in modo da individuarlo acusticamente e ritrovarlo anche se si trova dietro un soprammobile o è nascosto sotto un cuscino.

Diversamente da AirTag manca anche la localizzazione di precisione, ma come tutti gli altri tracker Bluetooth segna sulla mappa l’ultima posizione registrata, così da poter ritrovare l’oggetto smarrito se cade dalla borsa o lo si lascia sbadatamente da qualche parte. Se nessuno lo sposta, sarà così possibile ritrovarlo in un lampo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 13,14 € potete risparmiare il 75% spendendo 3,28 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.