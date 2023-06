Seconda beta di macOS Sonoma agli sviluppatori

Dopo la presentazione del 5 giugno della beta 1 alla WWDC23 (annuale conferenza sviluppatori), Apple ha rilasciato – sempre ai soli sviluppatori – la beta 2 di macOS Sonoma, anteprima del futuro sistema operativo per Mac.

La beta 1 era numerata come build 23A5257q; la beta 2 è la build 23A5276g.

macOS Sonoma offre maggiori opzioni di personalizzazione con nuovi widget, nuovi salvaschermo, importanti aggiornamenti in Safari (web app e profili) e nelle videochiamate, oltre che migliorie relative al gaming che dovrebbero semplificare il porting di giochi da Windows a Mac e altre novità riguardo la sicurezza.

Se la beta 1 di macOS Sonoma è già installata sul vostro Mac, per aggiornarla basta aprire Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali”, poi “Aggiornamento Software” e da qui scaricare l’update proposto.

Dopo la beta 1 e la beta 2 per soli sviluppatori, a luglio arriverà la beta per gli utenti iscritti a Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale di macOS Sonoma sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

A macOS 10.14 Sonoma stiamo dedicando man mano diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo; la sezione dedicata di macitynet con tutti gli articoli su Sonoma è disponibile da questa pagina.