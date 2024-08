Iliad, Vodafone e WindTre funzionano in metro a Catania

Pubblicità

Catania diventa una città più smart grazie alla rete dedicata, realizzata da Cellnex Italia e FCE per navigare su Internet e telefonare con i principali operatori anche mentre si viaggia in metro. Si tratta di una rete DAS, sigla di Distributed Antenna System, ovvero una rete di nodi di antenna collegati a una sorgente comune, connessi tramite fibra ottica per assicurare una copertura del segnale cellulare stabile e ad alte prestazioni.

La connessione 4G e 5G ready è già disponibile per i tre principali operatori iliad, Vodafone e WindTre nelle prime 12 stazioni della linea ferroviaria sotterranea, da Stesicoro a Nesima, incluse le due nuove stazioni di Fontana e Monte Po inaugurate il 22 luglio.

L’infrastruttura DAS per la copertura multi-operatore segue l’originario percorso di superficie della Ferrovia Circumetnea – FCE, la società che gestisce anche la metro, per un tratto complessivo di 8,7 km parte in superficie e parte sotterraneo.

L’impianto nelle prime 12 stazioni della metro di Catania è composto da una rete di oltre 270 micro antenne, cablato con circa 40 km di cavi in fibra ottica: è già predisposto per il 5G e anche per capacità aggiuntiva per ospitare altri operatori.

L’installatore Cellnex Italia fa parte del gruppo Cellnex Telecom, la stessa società che ha già sviluppato e installato reti DAS anche nelle metro di Milano (M1, M2, M3, M4 e M5, oltre che nelle metro di Brescia e Genova.

Oltre a funzioni e vanaggi per gli utenti, l’installazione rappresenta un passo importante per rendere Catania una smart city, come dichiara Federico Protto, CEO di Cellnex Italia:

“Con l’arrivo della nuova generazione di reti mobili come il 5G, la connessione mobile all’interno dei mezzi di trasporto pubblici è una condizione indispensabile e fattore abilitante per la transizione digitale e la creazione di una vera smart city”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da FCE per la progettazione, installazione e manutenzione di un’infrastruttura di connettività che consentirà agli utenti di iliad, WindTre e Vodafone una connessione cellulare (dati e voce) stabile, e con elevate performance anche nelle gallerie, per i loro smartphone e tablet, anche in situazioni di particolare sovraffollamento”.

A Catania i lavori proseguiranno nei prossimi mesi per realizzare la tratta Stesicoro – Librino – Aeroporto lunga 6.9 km che consentirà la prosecuzione della linea metropolitana all’interno del centro urbano di Catania e, successivamente, lungo la periferia sud ovest della città fino all’aeroporto, servendo i quartieri Villaggio S. Agata e Librino.

