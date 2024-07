Minimo da prendere al volo, Logitech MX Keys Mac tastiera top a solo 67 €

Pubblicità Se vi serve una delle migliori tastiere sul mercato andate su Amazon dove potete comprare grazie ad un coupon la nuova Logitech MX Keys per Mac a solo 67 € il prezzo più basso scui l’abbiamo vista. Parliamo di una tastiera completa di tastierino numerico che nella sua precedente versione è stata recensita da Macitynet qui, È perfetta per una scrivania e per tutti coloro che vogliono avere la comodità di un dispositivo che permette di gestire facilmente fogli di calcolo e di programmare. Non è compatta come la versione mini ma non ingombra eccessivamente sul tavolo. Il formato – spiega l’azienda – facilita l’allineamento delle spalle e consente di posizionare il mouse più vicino alla tastiera, riducendo così i movimenti di estensione della mano e favorendo la postura e l’ergonomia. Chi conosce questa serie saprà anche che una caratteristica distintiva è quella dei tasti PerfectStroke, caratterizzati da bordi arrotondati e un profilo concavo che si adatta alla forma dei polpastrelli. MX Keys segue il mouse con il supporto di Flow da un computer all’altro e ciò significa che potrai digitare su più dispositivi in un solo flusso di lavoro. È possibile personalizzare i tasti nel software Logitech Options con specifiche funzioni o scorciatoie personalizzate. Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con una ricarica completa ‎‎– o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata. In questa versione ci sono tasti e funzioni specifiche per il mondo Apple. È quindi perfetta per tutti coloro che hanno dispositivi della Mela. Per avere il prezzo di 70€ si deve approfittare di uno sconto attivo sulla pagina di Amazon e aggiungere lo sconto extra, selezionando l’apposito check box che trovate nella pagina, Click qui per comprare In sconto ma a due euro in più trovate anche la Logitech MX Keys S che è la nuova versione del precedente modello. Meccanicamente è identica ma offre un paio di funzioni aggiuntive. La principale è la connessione non solo via Bluetooth ma anche con Logi Bolt, un sistema proprietario che riduce notevolmente la latenza. Oltre a questo l’illuminazione dei tasti è adattiva, cambia a seconda dell’intensità della luce ambiente. La Logitech MX Keys invece ha solo due opzioni: accesa o spenta. Il prezzo, sempre scontato è di 69 €. Anche qui siamo al minimo

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE Cellular 44mm, solo 249€ Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso di 70€ per la versione Cellular da 44mm, prezzo di solo 249 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.