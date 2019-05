iLife V7, solo 80 euro per portarsi a casa un’aspirapolvere robot intelligente

Se siete alla ricerca di un’aspirapolvere robot automatico per provare questa tecnologia relativamente nuova, iLife V7 è l’occasione da non perdere: alla cifra di soli 80 euro circa potrete portavi a casa un buon prodotto dotato di tutte le funzionalità necessarie per prendere dimestichezza con questa tecnologia, nell’attesa magari di capire se un upgrade più sostanzioso fa al vostro caso.

iLife V7 è il più classico degli aspirapolvere robot smart: dal familiare aspetto tondeggiante, è dotato di sistema di pulizia automatico con quattro diverse modalità: automatico, a spot, perimetrale e programmato, che consentirà con la sola pressione di un tasto di impostare la tipologia di pulizia preferita e più adatta alla vostre necessità.

iLife V7 include una batteria da 2600 mAh che garantisce la pulizia di un’area di circa 150 metri quadri, sufficiente per la maggior parte delle case. Poco rumorosa (meno di 50 dB), include anche un sistema anti-collisione ed anti-caduta, che impedirà urti improvvisi con l’arredamento o cadute inattesa da gradini o da altre altezze.

Come detto, l’offerta è irripetibile per chi vuole provare un’aspirapolvere robot automatica portandosi a casa un buon prodotto ad un prezzo eccezionale. iLife V7 si acquista a circa 80 euro cliccando su questo link diretto.

