iMac 27” 2022 forse sarà in più colori e senza mini LED

Finora le anticipazioni più attendibili riguardanti iMac 27” 2022 puntavano a una macchina professionale, tanto che veniva anche indicato il possibile nome di iMac Pro per l’intera serie, in queste ore invece le segnalazioni in aumento da parte della catena di fornitura di Apple puntano a una macchina che sarà proposta in più colori e senza schermo con tecnologia mini LED, quindi indicata per un impiego più ampio, anche non professionale.

Sia la disponibilità in più colori che l’assenza del display mini LED sono indizi che provengono dai fornitori asiatici segnalati da DigiTimes. Purtroppo non è dato sapere se Apple proporrà anche i nuovi iMac 27 pollici 2022 nelle stesse tinte già impiegate per i primi iMac 24” M1 o se invece ci saranno variazioni, inclusi nuovi colori esclusivi per questo modello più grande. Invece dello schermo mini LED sembra che Apple impiegherà un display tradizionale LCD migliorato rispetto alla generazione precedente, in grado di offrire livelli di luminosità superiori.

Occorre rilevare che le specifiche anticipate e in contrasto tra loro descrivono due macchine completamente diverse. Le informazioni più attendibili al momento arrivano da Ross Young, analista specializzato in display, e anche dal leaker Dylandkt: per entrambi si tratterà di un iMac Pro proposto in tinte più scure, schermo mini LED e processori Apple M1 Pro e Max, quindi una macchina professionale con prezzo sostenuto.

Viceversa le ultime dai fornitori descrivono un iMac 27 2022 più orientato agli utenti e al mercato consumer, quindi senza schermo mini LED, più colori tra cui scegliere e un ventaglio di prezzi più ampio, con un prezzo di ingresso più contenuto. Per il momento risulta difficile se non impossibile stabilire quale delle due correnti abbia visto giusto.

In ogni caso non è possibile escludere che Apple abbia in mente entrambi i piani. In quest’ultimo scenario, finora contemplato da pochi, Apple potrebbe introdurre sia una serie di nuovi iMac 27” 2022 con lo stesso stile, design e colori di iMac 24” M1 per il mercato più ampio e consumer, affiancando anche un iMac Pro 27” 2022 in tinte più scure e con specifiche superiori, incluso lo schermo mini LED, destinato ai professionisti e proposto a prezzi sensibilmente superiori.

Sembra che prima dell’addio definitivo a Intel Apple abbia in cantiere e lancerà un nuovo Mac Pro 2022 con processore Intel: sempre per il 2022 sono attesi i nuovi MacBook con processore Apple Silicon M2. Sulle pagine di macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere su iMac 24 M1 e anche la recensione del portatile MacBook Pro 2021 14 pollici.