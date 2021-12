iMac Pro da 27″ con display Mini-LED potrebbe arrivare nella primavera 2022

La nuova generazione di iMac Pro potrebbe arrivare nella primavera del 2022. A riferirlo è Ross Young, analista specializzato in display che parla di un nuovo iMac “previsto in primavera”, e quindi tra il 20 marzo e il 21 giugno. I mesi in questione non sono inusuali e più volte Apple ha presentato nuovi prodotti in concomitanza della primavera nel nostro emisfero.

In precedenza sono circolate voci di un nuovo iMac con un display più grande di 27″ ma Young ha poco tempo addietro fatto riferimento a un display da 27″, alla stregua dell’attuale all-in-one più grande. Il nuovo iMac dovrebbe ad ogni modo vantare un display mini-LED tipo il MacBook Pro, e offrire supporto per la frequenza di aggiornamento a 120Hz, la tecnologia adattiva che sui MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo.

La denominazione “iMac Pro” dovrebbe permettere di identificare l’all-in-one con il display più grande rispetto all’iMac con schermo da 24″; ovviamente i nuovi iMac dovrebbero essere offerti con configurazioni che prevedono i SoC M1 Pro e M1 Max, alla stregua dei MacBook Pro 2021.

Young nella sua analisi fa riferimento alle indiscrezioni sull’uso dei display OLED su futuri Mac e iPad, riferendo che – a suo modo di vedere – la tecnologia OLED su iPad e MacBook non arriverà prima del 2023. Al momento i prezzi dei pannelli mini-LED sono superiori rispetto a pannelli OLED di simile “taglio” ma il prezzo dei pannelli con tecnologia mini-LED dovrebbe diminuire con la sempre maggiore adozione di questi schermi.

Queste indiscrezioni sono da prendere con le molle ma Young vanta ad ogni modo 25 anni di esperienza a tutto tondo nell’industria dei display; in passato ha correttamente previsto l’arrivo di iPad mini con display da 8,3″ e aveva anche pronosticato l’arrivo dei MacBook Pro con tecnologia ProMotion.