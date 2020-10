Monopattino Xiaomi Mi Essential: pagatelo meno di 100€ (con contributo statale)

Se state pensando ad un monopattino low cost, da usare per brevi tratte, la soluzione è nel Xiaomi Mi Essential, un prodotto che brilla per l’eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni e che oggi è al minimo assoluto: 239,99 euro.

Questo modello di fatto è uno Xiaomi M365 dal punto di vista della struttura e delle funzioni. Ha però un motore meno potente e una autonomia ridotta, ma sempre sufficiente per lo scopo che si propone: micro mobilità alla portata di tutti. Permette di raggiungere una autonomia di 20 KM (grazie ad una batteria da 5.100mAh/183Wh) e ha velocità (20 KM/h) e un sistema di controllo della stessa, omologati a livello nazionale.

Le ruote da 8,5 pollici fungono da ammortizzatore, il sistema di freno è dotato di E-ABS sul posteriore con recupero dell’energia. Ha ovviamente un faro anteriore LED e uno posteriore con stop. Il sistema di controllo è affidato al classico il pannello Xiaomi del tutto identico a quello dei modelli precedenti e più costosi. Non manca il sistema di comunicazione con lo smartphone grazie al quale è possibile gestire alcuni aspetti del funzionamento del monopattino Xiaomi Mi Essential.



Per le sue caratteristiche strutturali (peso e il fatto che si ripiega), la velocità e l’autonomia, oltre che per il prezzo davvero ridotto, questo monopattino elettrico rappresenta la soluzione ideale per chi ha brevi tratte da percorrere in città, non ha occasione di ricaricare il proprio monopattino ma preferisce evitare i mezzi pubblici o vari cambi tra metropolitane, bus e tram. Se ne volete sapere di più, potete scorrere la pagina ufficiale di Xiaomi.

Costa 239,99 euro, un prezzo di una cinquantina di euro più basso di quello che trovate nei negozi e che può essere ulteriormente scontato grazie al contributo governativo che è nell’ordine del 60% del costo sostenuto. Come dire che richiedendo e accendendo al contributo potreste pagarlo meno di 100€.

Click qui per comprare