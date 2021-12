iMac Pro 27 pollici, i fornitori Apple entrano in azione

I fornitori Apple avrebbero già cominciato a spedire quantità limitate di componenti destinate a iMac Pro 27 pollici, atteso con diverse specifiche simili ai MacBook Pro 2021. Anche se il nome richiama alla memoria la macchina professionale di fascia alta rimossa dal listino Apple a marzo di quest’anno, in realtà sembra si tratterà degli eredi di iMac 27” che al momento Apple continua a vendere con processori Intel.

Tra le anticipazioni su iMac Pro 27 pollici quella più interessante è del leaaker Dylandkt del mese di ottobre. La macchina viene descritta coma una versione più grande di iMac 24 M1, solo con cornici e colori più scuri: la diagonale da 27” sembra verrà mantenuta, anche se altre fonti puntano a dimensioni più grandi, ma il pannello sembra sarà realizzato con tecnologia mini LED, come già fatto per iPad Pro 12,9” e anche per i nuovi portatili MacBook Pro 2021.

Non solo il display mini LED e tecnologia ProMotion per l’aggiornamento variabile fino a 120Hz: sono numerose le somiglianze tra i portatili professionali Apple e le specifiche attese per i prossimi iMac. Anche per questi gli utenti potranno scegliere tra il processore M1 Pro e M1 Max, la dotazione di porte includerà uscita HDMI, alloggiamento schedine di memoria SD, le immancabili USB-C Thudenrbolt e anche la porta LAN integrata nell’alimentatore, come già visto in iMac 24 M1.

La configurazione di base sembra proporrà 512GB di archiviazione SSD e 16GB di memoria RAM, proprio come i MacBook Pro 2021. Le anticipazioni del leaker sono poi state confermate da Ross Young, attendibile analista specializzato in display che da anni è in grado di prevedere accuratamente le novità in arrivo da Apple in base ai movimenti di parti e componenti per schermi.

Secondo Young lo schermo sarà da 27 pollici con tecnologia mini LED e frequenza variabile Pro Motion fino a 120Hz. In base alle movimentazioni di parti e componenti, come riferito da DigTimes in queste ore, e soprattutto stando alle anticipazioni di Ross Young, il nuovo iMac Pro 27 pollici dovrebbe essere presentato nella primavera del 2022.

Ricordiamo che secondo il leaker Dylandkt Apple avrebbe anche testato questa macchina con il riconoscimento del volto Face ID, ma non è detto che questa tecnologia sarà presente nella versione finale in arrivo nei prossimi mesi.

Sulle pagine di macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere su iMac 24 M1 e anche la recensione del portatile MacBook Pro 2021 14 pollici.