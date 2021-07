Ted Lasso diventa Memoji e gli Apple Store regalano gli adesivi

Su Apple TV+ sta per arrivare la nuova stagione di Ted Lasso, serie che ha conquistato il cuore degli spettatori con il suo inguaribile ottimismo, e in alcuni negozi al dettaglio della Mela regalano pacchetti di sticker con Memoji del personaggio della serie.

Lo riferisce 9to5Mac facendo notare che Apple ha in precedenza creato sticker per iMessage legati ad altri programmi su Apple TV+ come Snoopy in Space o Dickinson ma è la prima volta che la Mela distribuisce materiale promozionale di questo tipo nei suoi negozi al dettaglio.

Il pacchetto di sticker è un semplice set da quattro pezzi con il personaggio di Ted Lasso in varie pose, un annuncio pubblicitario che fa riferimento alla nuova stagione (che partirà il 23 luglio) e su questo è riportato un codice QR che indirizza l’utente sull’app TV su iPhone.

Apple giving Ted Lasso Memoji stickers pic.twitter.com/PHfyBitLWP — Gui Schmitt (@guischmitt) July 17, 2021

Ted Lasso si è rivelata una serie di successo; l’allenatore di football americano che finisce ad allenare una squadra di calcio inglese senza sapere molto dell’Inghilterra e niente di calcio è interpretato dall’attore Jason Sudeikis. La serie, soprattutto negli USA, vanta spettatori ed estimatori e Sudeikis a febbraio di quest’anno ha anche vinto un Golden Globe come miglior attore in una serie comica. La commedia divertente con la star della tv Jason Sudeikis ha ricevuto ben 20 nomination in 11 categorie differenti e si prepara a diventare protagonista della 73° edizione del premio Emmy Award.

