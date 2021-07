Apple ottiene 35 nomination agli Emmy, 20 per Ted Lasso

Apple ha ottenuto 35 nomination agli Emmy Awards per gli show su Apple TV+ e per alcuni spot pubblicitari: il merito di questo bottino di nomination per il servizio di televisione in streaming di Apple va a Ted Lasso. La commedia divertente con la star della tv Jason Sudeikis ha ricevuto ben 20 nomination in 11 categorie differenti e si prepara a diventare protagonista della 73° edizione del premio Emmy Award.

Un risultato importante, in un anno come questo in cui il premio della tv USA è stato conquistato dai giganti dello streaming, con un record di nomination per Netflix e ottimi risultati per Disney+ (“The Crown” di Netflix è il titolo più candidato assieme a “The Mandalorian” di Disney+). Un risultato che potrebbe far crescere il numero di titoli ricevuti da film e serie di Apple TV+: gli show marchiati Mela morsicata hanno ricevuto 389 nomination e hanno vinto 112 premi in meno di due anni.

Tra gli altri programmi premiati, il documentario su Billie Eilish, “Billie Eilish: the world’s a Little Blurry”, la commedia “Mythic Quest” e “Central Park”, “Servant” , “Carpool Karaoke: the Series” e “Boys State”. Ci sono state anche nomination per la programmazione musicale di Apple TV+, con “Letter to You” di Bruce Springsteen e per l’interpretazione come narratore di David Attenborough in “The Year Earth Changed”.

Vediamo come e dove sono distribuite le 35 nomine agli Emmy Award di Apple a partire dal fenomeno Ted Lasso: questo show è stato nominato per l’attore protagonista, Jason Sudeikis, per le attrici Juno Temple e Hannah Waddingham, per gli attori Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nathan Shelley, and Jeremy Swift. Lo show correrà anche per vincere il premio per la sceneggiatura, la regia, il missaggio e il montaggio del suono, la musica, l’editing video, il casting. Non manca anche la nomination più importante, quella per la miglior commedia: “Ted Lasso” competerà con “Black-ish”, “Emily in Paris”, “The Kominsky Method”, “pen15”, “Cobra Kai” e “The Flight Attendant”.

Ricordiamo che per moltissimi utenti Apple il lungo periodo di prova gratuita di Apple TV+, ulteriormente prorogato da Cupertino durante la pandemia, sta per terminare. A seconda del giorno di attivazione il periodo di prova gratuita andrà in scadenza negli ultimi giorni di giugno o nei primi giorni di luglio: chi desidera rimanere abbonato non deve fare nulla e dalla scadenza inizierà a pagare 4,99 euro al mese per il servizio. Se invece non desiderate rimanere abbonati e pagare per l’abbonamento, abbiamo realizzato una guida che spiega come disattivarlo per tempo.

