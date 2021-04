Apple annuncia la seconda stagione di Ted Lasso

E’ in arrivo la seconda stagione di Ted Lasso. Per la serie televisiva di Apple TV+, uno degli show più amati dello streaming tv di Cupertino, la seconda stagione sarà pronta e presentata agli spettatori il 23 luglio 2021 negli Stati Uniti. L’annuncio è stato fatto durante l’evento Spring Loaded del 20 aprile, durante il quale Apple ha presentato i nuovi coloratissimi iMac M1, iPad Pro 2021, AirTag, la nuova Apple TV 4K e altro ancora.



Durante la presentazione delle novità che riguardano Apple TV+, Tim Cook ha parlato dello show – una divertente commedia – come uno dei suoi programmi preferiti e ha svelato il trailer della seconda stagione di Ted Lasso. Colonna sonora del trailer, i Queen con “We Will Rock You” e uno stile molto simile a quello della prima stagione.

Il CEO di Apple ha citato anche molti degli spettacoli più popolari del servizio di tv in streaming di Apple TV+, e che hanno ottenuto l’apprezzamento della critica come “The Morning Show”, “Wolfwalkers” nominato all’Oscar, il documentario di Billie Eilish, Le Conversazioni di Oprah.

Ted Lasso racconta la storia di un professore di una piccola squadra di football di un college del Kansas (i Wichita State Shockers), assunto per allenare una squadra della premiere league inglese (la AFC Richmond) senza avere alcuna esperienza nel settore e con l’intenzione da parte della neo-proprietaria, Rebecca Welton (l’attrice Hannah Waddingham) di far fallire la squadra.

La serie ha ricevuto recensioni positive e molti sono gli spettatori che amano l’incessante positività dell’ex coach di football, un ottimismo contagioso e una cura con il Covid-19 che ha stravolto le nostre abitudini costringendo molte persone a rivedere il proprio stile di vita.

Jason Sudeikis – protagonista della serie – è stato premiato con un Golden Globe per “la migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva” nella categoria “Musical o Commedia” per il suo ruolo nella serie Ted Lasso su Apple TV+.