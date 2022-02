In arrivo lo smartphone Blackview A95 a prezzo lancio 139,99 dollari

Se vi piace il design squadrato degli ultimi iPhone ma non volete rinunciare all’universo Android, potete pressappoco trovare il meglio dei due mondi nel nuovo telefono di Blackview che sta per arrivare: si chiama Blackview A95 e l’azienda prevede di lanciarlo sul mercato il 21 febbraio con un’offerta iniziale a 139,99 dollari, quindi ad un prezzo che con queste premesse risulta anche particolarmente allettante.

Il design come dicevamo è uno dei punti di forza: è costruito tramite una serie di processi che impiegano (tra gli altri) tecnologia laser 3D e un rivestimento nano ottico a 8 strati, il tutto reso ancora più accattivante da alcune versioni che miscelano tre diversi colori per un effetto finale unico nel suo genere (l’azienda li ha chiamati Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow).

In numeri, è sottile 8,55 millimetri e pesa poco meno di 200 grammi. La stessa azienda non nasconde che per il telaio appiattito ha preso ispirazione agli ultimi iPhone di Apple, con i quali sembrano condividere esteticamente anche buona parte del comparto fotografico posteriore.

Componenti e tecnologie utilizzate sono però ovviamente diverse, a partire dallo schermo, un display HD+ da 6.53 pollici; la fotocamera anteriore è da 8 MP e quella posteriore usa un sensore Sony IMX376 da 20 MP, che promette buone prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione (l’azienda spiega che in questi casi mette in azione una tecnologia di binning dei pixel per quadruplicare la sensibilità alla luce). Il sistema fotografico supporta le modalità HDR 2.0, Night Mode 2.0, HDR Video, AI Portrait Bokeh, PortraitColor e AI Beauty, quindi al passo con le tecnologie più recenti in questo settore.

Il processore è il MediaTek Helio P70, affiancato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 128 GB di capacità che può essere estesa fino a 1 TB tramite microSD. La batteria è da 4.380 mAh e promette fino a 6 ore di gioco, 8 di navigazione web o 25 di riproduzione musicale; supporta inoltre la ricarica rapida a 18 Watt, grazie alla quale è in grado di riportarla al 100% in 1 ora e 20 minuti.

Infine, dentro c’è Android 11 e due sistemi biometrici per il riconoscimento del proprietario: c’è sia la scansione facciale che quella dell’impronta, che avviene tramite un sensore posto sul bordo destro.

Come dicevamo per il lancio è prevista una campagna promozionale che permette di acquistare i primi mille esemplari a 139,99 dollari a partire dal 21 febbraio ed entro e non oltre il 23 dello stesso mese.