In un brevetto la Apple Pencil camaleontica

Future varianti della Apple Pencil potrebbero offrire un sistema di manicotti intercambiabili, elementi cilindrici collegabili tra loro per offrire funzionalità varie, inclusa la compatibilità con Vision Pro.

È quanto emerge in un brevetto scovato sul Patent Office statunitense e denominato “Handheld Input Devices With Sleeves” (dispositivo portatile di input con manicotti).

Nel brevetto, Apple spiega che un dispositivo di input come la Apple Pencil può essere usato per interagire con un display sensibile al tocco; ciononostante, a volte il feedback della Pencil potrebbe essere “inadatto”, evidenziando la possibilità di usare i manicotti sostituibili per offrire funzionalità aggiuntive.

Nel brevetto si evidenzia la possibilità di usare sensori touch, una punta sensibile alla forza e un sensore di movimento; i manicotti potrebbero includere conduttori elettrici per “tradurre” gli input touch sul fusto/corpo ai sensori tattili della penna, e un componente deformabile per tradurre forze applicate su un manicotto alla punta sensibile alla pressione della penna, ma anche riferimenti sensoriali (marcatori visivi) rilevabili da una fotocamera esterna e usati in accoppiata ai dati del sensore di movimento della stilo per tracciare il dispositivo portatile di input.

Tra i nomi associati al brevetto c’è quello di Paul X. Wang, prolifico autore di altri brevetti legati a Apple Pencil.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.