Epic Games punta di nuovo il dito contro Apple perché ostacola App Store alternativi

La saga che vede contrapposte Epic Games a Apple non sembra avere fine: ora lo sviluppatore di Fortnite afferma che la Casa di Cupertino starebbe ostacolando il tentativo di offrire uno store di app alternativo all’App Store in Europa, novità possibile da iOS 17.4.

Lo riferisce Reuters spiegando che Epic accusa Apple di avere due volte respinto documenti che lo sviluppatore di Fortnite ha inviato a Apple necessari per il lancio dell’Epic Games Store (e per il ritorno di Fortnite); Cupertino avrebbe giustificato il rifiuto indicando un problema nel design di pulsanti ed etichette, elementi ritenuti troppo simili a quelli usati dall’App Store di Apple.

“La mancata accettazione da parte di Apple è arbitraria, ostruzionistica e viola il DMA (Digital Markets Act, la normativa UE sui mercati digitali che stabilisce una serie di criteri oggettivi e molto precisi per definire le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell’accesso, vale a dire di “gatekeeper”, ndr), e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione europea”, ha riferito un portavoce di Epic.

Come accennato, questo è solo l’ultimo di vari scontri che hanno visto nei mesi passati contrapposte Apple ed Epic Games, sia in Europa, sia negli Stati Uniti. Ad aprile di quest’anno, Epic ha convinto un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a fissare un’udienza, affermando che Apple non sta rispettando quanto stabilito in precedenza con un verdetto.

Tutto è iniziato con l’eliminazione dall’App Store del gioco Fortnite perché Epic Games aveva ideato un sistema per aggirare i pagamenti in-app sull’App Store. Il primo grado di giudizio ha stabilito che Epic ha violato il contratto implementando un suo sistema di pagamento alternativo in Fortnite; è stata respinta la tesi monopolistica ma era stato tuttavia evidenzata la necessità di correggere alcune pratiche anticoncorrenziali (in sostanza le App su iOS devono poter indirizzare gli utenti a opzioni di pagamento esterne oltre a quelle offerte di serie da Apple).

Con l’arrivo di iOS 17.4, gli utenti nell’Unione Europea hanno a disposizione nuove nuove opzioni per la distribuzione delle app e l’elaborazione dei pagamenti. Apple è obbligata a offrire nuove opzioni per distribuire app iOS da app marketplace alternativi, compresi strumenti e API che consentono agli sviluppatori di offrire le proprie app iOS in download da app store alternativi.

Apple starebbe cercando di ostacolare gli App Store alternativi, paventando rischi ma predisponendo misure per ridurli nel rispetto dei vincoli imposti dal DMA, implementando, ad esempio, un meccanismo di autenticazione delle app per iOS, una verifica di base applicata a tutte le app, indipendentemente dal canale di distribuzione, volta a garantire l’integrità della piattaforma e a proteggere l’utente (l’autenticazione prevede controlli automatici e una revisione condotta da persone fisiche).

Gli sviluppatori di Epic Games non sono i soli a lamentare ostacoli da parte di Apple: a maggio di quest’anno anche quelli di AltStore hanno lamentato problematiche simili, arrivando al punto di incoraggiare gli utenti a contattare la Commissione europea con la speranza che questa faccia pressione sull’azienda californiana.

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina.