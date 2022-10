In calo di 2 miliardi di dollari la spesa globale sulle app

Non sembra arretrare il trend di crescita negativa nel mercato delle app. Stando ai risultati indicati in una ricerca di SafeBettingSites, nell’ultimo trimestre la spesa combinata degli utenti su Google Play e App Store, è stata pari a 31,6 miliardi di dollari; nello stesso periodo del 2021 la spesa ammontava a 33,6 miliardi di dollari.

Secondo dati riferiti da Statista, nel terzo trimestre 2022 gli utenti hanno speso 31,6 miliardi di dollari in app e giochi per dispositivi mobili.

Rispetto al terzo trimestre del 2021, la spesa combinata è diminuita del 6%. Nel Q2 2022, la spesa totale è stata di 32,5 miliardi di dollari e dunque anche nel precedente trimestre il calo cominciava a farsi sentire.

L’App Store di Apple vanta una parte rilevante delle entrate globali, con 21,2 miliardi di dollari; gli utenti hanno speso su App Store il 67% dell’intera somma; il Google Play Store ha generato solo il 33% della spesa totale, con 10,4 miliardi di dollari di entrate. I numeri relativi al Q3 2022 sono interessanti giacché è la prima volta che viene registrato il segno meno in questo periodo.

Da come si evince dai grafici, la spesa degli utenti su Google Play è lentamente ma costantemente diminuita dal Q3 2021 in poi; su App Store la spesa è diminuita lentamente ma è cresciuta dal Q1 2021 al Q2 2022. Apple sembra essere riuscita a gestire meglio gli effetti post-pandemia. Il trend sembra essere cambiato nell’ultimo trimestre, con l’App Store che non è riuscito a sfuggire al calo.

Gli utenti hanno speso 21,2 miliardi di dollari in app e giochi sull’App Store; rispetto al precedente trimestre, la spesa degli utenti è diminuita del 3,2% (0,7 miliardi di dollari); nello stesso periodo la spesa degli utenti del Google Play è diminuita dell’1,9% (0,2 miliardi di dollari).

Rispetto all’anno precedente, nel terzo trimestre la spesa su App Store nel 2022 è diminuita dell’1,4% (0,3 miliardi); il calo è stato più rilevante sul Play Store di Google: nello stesso periodo la spesa degli utenti è diminuita del 5,8% (0,7 miliardi).