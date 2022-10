Mercato PC, Apple è l’unica a crescere nel terzo trimestre 2022

Nel terzo trimestre 2022 le spedizioni globali di PC sono diminuite del 15,5%, arrivando a 71,1 milioni di unità, registrando un declino anno su anno.

A riferirlo è Counterpoint Research evidenziando un declino nel Q3 2022 in larga misura dovuto a debolezze nella domanda sia nel mercato consumer, sia in quello commerciale, calo trainato dall’inflazione globale.

Nonostante difficoltà nell’approvvigionamento di componenti, in gran parte risolte, OEM (Original equipment Manufacturer, aziende che realizzano a proprio marchio un prodotto) e ODM (Original Design Manufacturer, che producono articoli rivenduti a terze aziende le quali commercializzeranno i prodotti col proprio marchio) mantengono una visione relativamente prudente per il Q4 2022 e per la prima metà del 2023.

Dal grafico di Counterpoint si evince che Apple è l’unica tra i primi cinque brand a essere riuscita ad aumentare le spedizioni nel trimestre in oggetto. Secondo Counterpoint, Apple ha registrato una crescita anno su anno del 7% nelle spedizioni nonostante il contesto di mercato debole, grazie a nuovi prodotti presentati a fine del secondo trimestre, con le spedizioni riprese dopo i lockdown in Cina che hanno bloccato le tabelle di marcia degli OEM.

Per quanto riguarda gli altri vendor, il periodo di bonaccia nella domanda di PC è continuato nel trimestre nonostante le ampie attività di promozione dei principali OEM, in particolare per prodotti destinati al mercato consumer. Con l’anno che volge al termine, sono stati predisposti da vari marchi meccanismi per disfarsi delle scorte, eliminando livelli anomali di giacenze.

Nonostante l’arrivo della stagione nella quale le vendite normalmente raggiungono il picco, molti OEM ritengono che attività di destoccaggio saranno attuate anche nel 2023. Nei magazzini dei distributori sono stati registrati numeri particolarmente elevati di colli in attesa di essere venduti nel Q3 2022; molti continuano a prevedere un declino nelle vendite anche nei trimestri successivi e non sanno indicare se e quando le spedizioni ricominceranno a crescere.