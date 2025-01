CES 2025, con l’in-car Entertainment Sony i film IMAX arrivano su Mercedes-Benz

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, Sony Pictures Entertainment (SPE), IMAX Corporation, Mercedes-Benz e DTS Inc., consociata di Xperi., hanno annunciato che RIDEVU, il servizio di In-Car Entertainment di Sony Pictures Entertainment, renderà i contenuti IMAX Enhanced della library di Sony Pictures disponibili dalla prossima estate a bordo delle automobili, a partire dai modelli Mercedes-Benz equipaggiati con MBUX di ultima generazione.

Il servizio promette “un’esperienza di intrattenimento coinvolgente”, portando da casa all’auto il catalogo di film IMAX Enhanced della library di Sony Pictures, tra cui “Venom: The Last Dance”, “Spider-Man: No Way Home” e “Uncharted”. IMAX Enhanced è indicato come “l’unico modo per sperimentare l’immagine e il suono caratteristici dell’IMAX al di fuori di un teatro”.

RIDEVU offre film selezionati IMAX Enhanced con il rapporto d’aspetto ampliato (EAR), il processo DMR proprietario di IMAX e il suono DTS:X, disponibile in più lingue doppiate.

Il servizio RIDEVU di Sony Pictures Entertainment è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania. È completamente integrato con alcuni OEM, tra cui Mercedes-Benz come primo OEM automobilistico globale. Offre l’accesso a migliaia di film che è possibile acquistare, noleggiare o guardare in streaming.

RIDEVU collega i film di Sony Pictures con una sua tecnologia di streaming avanzata, offrendo agli utenti intrattenimento sugli schermi integrati o su dispositivi iOS e Android; è possiible utilizzare lo Screen Manager per controllare la riproduzione su tutti i display dallo schermo centrale e intrattenere i passeggeri con esperienze individuali o condivise su un massimo di sei schermi.

Ai contenuti possono accedere il guidatore (solo se parcheggiato) e i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori.

La collaborazione sfrutta punti di forza di tre pionieri dell’intrattenimento, SPE, IMAX e DTS, una visione condivisa che permette di offrire esperienze con contenuti personalizzati e di qualità per gli utenti, sia a casa che in viaggio.

