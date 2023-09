Frena il declino del mercato dei PC, bene Mac e iPad

Secondo dati rivelati dal gruppo di ricerca Canalys, le spedizioni di PC (desktop, notebook e workstation) sono diminuite del 6% anno su anno, arrivando a 18,2 milioni di unità nel secondo trimestre del 2023, registrando un miglioramento rispetto al trimestre precedente.

Il miglioramento nelle spedizioni dei vari in generale c’è stato e sono buone notizie soprattutto per la Casa di Cupertino: secondo Canalys, Apple ha venduto 2,3 milioni di Mac nel primo trimestre del 2023, arrivando al 12,7% di market share negli Stati Uniti, con numeri in aumento rispetto agli 1,7 milioni di Mac del primo trimestre del 2022, con il 9% di market share, una crescita anno su anno del 32,6%.

Prima di Apple, nel mercato USA dei personal computer c’è HP con il 26,5% di market share, segue Dell (26.4% di market share) e poi Lenovo (16.6% di market share).

Le spedizioni dei notebook (incluse le “mobile workstation”) sono diminuite del 4%, con 15,2 milioni di unità, sostenute – secondo Canalys – da un ritorno della domanda dei Chromebook nel settore dell’istruzione; per i desktop (incluse le workstation desktop), si registra un calo ripido, con le spedizioni diminuite del 12%, con 3 milioni di unità.

Per quanto concerne il mercato dei tablet negli USA, nel periodo in oggetto si registra un lieve declino, con spedizioni in diminuzione del 5% con 10,3 milioni di unità, ma non per iPad: secondo Canalys, Apple ha venduto 5,3 milioni di iPad nel primo trimestre 2023 e vanta il 52,3% di market share. Rispetto ai 4,5 milioni di iPad del primo trimestre 2022, la crescita anno su anno è del 20,1%.