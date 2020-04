In iPhone SE 2020 il feedback aptico non funziona con le notifiche

Per quanto il nuovo iPhone SE (disponibile sia su Apple Store che su Amazon) risulti particolarmente appetibile a molti utenti, per via del fattore forma, del nuovo processore e del prezzo contenuto, porta con sé una stranezza software che potrebbe frustrare leggermente l’esperienza utente: al momento, infatti, gli utenti sparsi per vari forum online, segnalano che non è possibile utilizzare il feedback aptico per le notifiche sulla schermata di blocco o sul Centro notifiche, come invece accade con la serie iPhone 11.

I primi utenti a segnalare questa anomalia sono quelli di Reddit e MacRumors, mentre come ha osservato Matthew Panzarino di TechCrunch, sembra che al momento non ci siano piani noti da parte di Apple per rendere disponibile questa funzione.

Anche la redazione di Engadget ha richiesto ad Apple un commento in merito. In attesa di risposta su iPhone SE 2020 il feedback aptico funziona nella schermata principale per le scorciatoie delle app e funzionerà anche se si riceve una notifica mentre si apre, ma solo dopo che il telefono è stato sbloccato.

Anche se effettivamente la stranezza non sembra troppo ridurre l’esperienza utente per iPhone SE, sarà comunque una nota dolente per tutti colore che utilizzano frequentemente il feddback aptico per rispondere a messaggi, archiviare e-mail o controllare i dispositivi domestici intelligenti.

Apple ha presentato iPhone SE 2020 il 15 aprile tramite comunicato stampa ed è disponibile per l’acquisto nelle colorazioni bianco, nero e anche rosso (product)RED da venerdì 24 aprile. Smontaggio e analisi delle componenti rivelano che molte parti sono identiche e sostituibili con quelle di iPhone 8 del 2017: è in assoluto uno dei terminali Apple più riparabili di sempre.

Il nuovo iPhone SE si compra su Apple Store oppure da questa pagina di Amazon.

Per tutte le novità su iPhone SE 2020 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web, invece per tutti gli articoli sull’universo Android si parte da questa pagina.