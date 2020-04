WhatsApp per iPhone ora supporta le video chiamate fino a 8 persone

Solo fino a pochi giorni fa erano emersi i lavori in corso ed ora la nuova funzione è già disponibile: con l’ultima versione di WhatsApp per iPhone è possibile effettuare video chiamate totalmente sicure fino a 8 persone in contemporanea, raddoppiando il limite massimo precedente di 4 persone.

L’espansione di servizi e funzioni rientra nel piano di Facebook, di cui WhatsApp fa parte e, senza dubbi, ha subito una consistente accelerazione per l’emergenza Coronavirus che ha bloccato miliardi di persone in casa. Ricordiamo che negli scorsi giorni è stato rilasciato Facebook Messenger Rooms per video chiamate fino a 50 persone, in diretta competizione con Zoom, una delle app e piattaforme più gettonate per comunicare ai tempi del Coronavirus.

L’arrivo in WhatsApp delle video chiamate fino a 8 persone è stato anticipato solo pochi giorni fa, quando la nuova funzione è stata avvistata nel codice di una versione beta per Android. Nel momento in cui scriviamo non è chiaro se l’ultima versione per Android sopporti già la nuova funzione, ma è molto probabile che il colosso dei social stia facendo tutto il possibile per rendere disponibile questa funzione sul maggior numero di dispositivi in circolazione.

Le note di rilascio per la versione iPhone non lo precisano, ma dalla schermata pubblicata dal social sembra che in WhatsApp per iPhone le video chiamate fino a 8 persone siano completamente sicure e protette con crittografia estesa end to end. Non vengono nemmeno precisate le tempistiche di rilascio nelle varie nazioni, in ogni caso la distribuzione è iniziata nelle scorse ore, così la maggior parte degli utenti anche in Italia dovrebbe poter visualizzare l’ultimo update, inclusa la nuova funzione.

Per poter sfruttare in WhatsApp per iPhone le video chiamate fino a 8 persone è necessario che tutti gli utenti che intendono partecipare abbiano scaricato e installato l’aggiornamento. Il nuovo limite vale anche per le chiamate audio fino a 8 persone. Whatsapp si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone, oppure da qui su Google Play Store per Android. Sembra comunque che il piano di Facebook sia quello di ampliare ulterioremente il numero dei partecipanti per arrivare fino al massimo di 50 persone non solo su Facebook Messenger Rooms, ma anche in WhatsApp, Instagram e Portal.

